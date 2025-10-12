Este otoño, las castañas del Bierzo (León) vuelan por Correos a toda España

Un año más, Correos activa su campaña especial de otoño para facilitar el envío de castañas desde El Bierzo a cualquier lugar de la Península. La iniciativa busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la comarca y apoyar a los productores y vecinos en plena temporada de recolección.

Oficinas participantes en la comarca de el bierzo

El servicio estará disponible hasta el 30 de noviembre en las oficinas postales de Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Fabero, Ponferrada (tanto en la oficina principal como en la del barrio de La Rosaleda) y Villafranca del Bierzo. Además, la promoción se amplía también a las oficinas de Villablino y La Bañeza, donde muchos bercianos realizan habitualmente sus gestiones postales.

Recogida a domicilio con los carteros rurales

Una de las principales ventajas de esta campaña es que los carteros y carteras rurales recogerán los paquetes directamente en los domicilios de los vecinos que lo soliciten. De esta forma, no será necesario desplazarse hasta la oficina, lo que facilita el envío especialmente a personas mayores o residentes en núcleos rurales. Correos recuerda que el cliente puede gestionar el envío desde su propia casa, simplemente concertando la recogida con su cartero o cartera habitual.

Descuentos y condiciones especiales

Los envíos de castañas se beneficiarán de un precio reducido, con descuentos sobre la tarifa estándar de paquetería. El paquete puede contener la cantidad de producto que el cliente desee, aunque se recomienda que las castañas estén bien secas para garantizar su correcta conservación durante el transporte.

El servicio está diseñado para ofrecer una entrega rápida y segura, de modo que las admisiones se realizarán de lunes a jueves, evitando que los paquetes permanezcan almacenados durante el fin de semana y asegurando que lleguen en óptimas condiciones.

Entrega personalizada y seguimiento del envío

Los clientes pueden elegir el lugar de entrega que más les convenga: en domicilio, empresa, comercio u oficina de Correos. Todos los envíos incluyen notificaciones por SMS y correo electrónico para informar al destinatario del estado del paquete.

Además, la campaña incorpora un seguro especial incluido en el precio, que protege los envíos frente a posibles incidencias durante el transporte.

Apoyo al sector y promoción del producto berciano

Con esta iniciativa, Correos refuerza su compromiso con los productos locales y de temporada, ofreciendo un servicio adaptado a las necesidades del medio rural. La campaña de las castañas se ha consolidado en los últimos años como una herramienta útil para difundir la calidad del producto berciano y mantener viva una tradición muy arraigada en la comarca de El Bierzo.