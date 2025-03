Nueva agresión a sanitarios en Cartagena: una ambulancia del SUAP recibe un proyectil cuando volvía a la base

Una nueva agresión a sanitarios en Cartagena hace que los sindicatos vuelva a poner el grito en el cielo por la inseguridad que cada vez sufren de forma más habitual los profesionales de la salud.

El último incidente grave llegó en la noche del 19 de marzo. El Sindicato UGT denuncia el lanzamiento de un proyectil contra el equipo del SUAP. Piden un traslado a una zona más segura, porque no es un capítulo puntual. Admiten que arrastran problemas de seguridad desde 2006.

Enrique Martínez, responsable de Salud laboral de UGT ha atendido la llamada de COPE para explicar el incidente y la situación que atraviesan desde hace años y que genera que los profesionales acudan a trabajar con miedo.

"No es grato hablar de ello, pero efectivamente, la noche del 19 de marzo, el servicio de urgencias de atención primaria que había regresado de un aviso, pues fue víctima de un proyectil que efectivamente derribó una de las ventanillas de la ambulancia. ¿Qué ocurre? Pues mire, en esos momentos, lógicamente, el personal se pone muy nervioso. Tienen mucha frustración, mucha impotencia, pero la realidad no es otra que esto se arrastra desde el 2006".

cambio de ubicación

La ubicación del servicio es para ellos uno de los motivos que generan inseguridad. "Este servicio está ubicado en una zona conflictiva, y esto ya está en conocimiento de la Administración pública desde hace muchos años. Hay constantes agresiones, lanzamientos de objetos… Se ha pedido varias veces que el servicio se cambie a una zona más segura, sobre todo por mantenerse en seguridad tanto a los propios usuarios como a los trabajadores, pero no nos han atendido realmente esas peticiones".

Lo hicieron ya en 2007, peor fue puntual el cambio. "Pues en ese momento se les ubicó en el Hospital del Rosell, pero con los planes y cambios y al eliminar la hospitalización se les volvió a ubicar en el centro de salud conocido como El parchís.

Preguntado por si pudo ser accidental, tiene claro que no. "A ver, la intención era lanzárselo a la ambulancia, porque en esa zona cuando regresa la ambulancia no hay ningún vehículo, es la ambulancia la que está. Por lo tanto, no había ninguna otra opción que darle a la ambulancia. Hay que ir y darle. Y entonces, claro, no es que sea nada personal, correcto, ni tampoco es un acto vandálico".

cada vez hay más casos

Tampoco es algo puntual. "Ya le digo que son agresiones periódicas, tanto verbales, en algunos casos físicas. General la incertidumbre de no saber qué va a pasar otro día cuando vas a trabajar allí".

Protestan ante la inactividad de los responsables. "La Administración lo sabe, sabe que hay denuncias, sabe que hay quejas, sabe que hay incidencias escritas por el mismo personal interno y no ha habido ninguna intención ni de garantizar la seguridad, ni tampoco darles otra zona, que es lo que se pide ahora, otra zona más segura para poder realizar una actividad esencial, que es atender a la población que tiene una demanda sanitaria de urgencia".

La esperas de los usuarios es uno de los desencadentes que generan la atención con el personal y que en estos casos llega a la agresión. "Una de las incidencias más altas que hay en el caso de agresiones suele ser esa espera al recibir servicios. El personal, el usuario no lo entiende y lo paga con el que está enfrente. Y entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Porque nos ponen el guardia de seguridad, nos ponen cámaras, pero no nos solucionan cubrir las necesidades de ese usuario, que al final es lo que genera esa agresividad".

Piden el traslado de forma urgente. "Sí, sí, porque, mire, actualmente la mayoría de los SUAT carecen de un plan de urgencias de evacuación viable y efectivo en caso de esta situación, en caso de que se le meta alguna persona adentro y salga con una, no sé, un arma blanca, una escopeta, cualquier cosa. Incluso que rodeen en el centro. Hace poco un compañero tuvo que salir disfrazado para que no lo mataran. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", se pregunta el responsable sindical.

Hay otro tanto por ciento importante de agresiones que ni se denuncian por miedo. "He de recordarle a la gente y al personal y a los oyentes que el día 12 hizo 15 años del asesinato de una compañera médico en el Centro de Salud de Guadalajara. Desde entonces se creó el Observatorio de Agresiones".