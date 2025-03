Nacho, con síndrome de down, reivindica su derecho a trabajar: "Tengo mucha iniciativa"

Todos alguna vez nos hemos puesto unos calcetines que no eran pareja. El día 21 de marzo es un día para hacerlo a propósito. Esa es la propuesta que hace Asido Cartagena para conmemorar el día mundial del Síndrome de down.

La campaña invita a visibilizar en las redes sociales con fotos de calcetines desparejados. "Sí, se llama Mézclate conmigo y la idea es que visibilicemos la diversidad en las personas con síndrome de down con un gesto así muy fácil, que es ponerse unos calcetines desparejados el día de hoy", explica Ginés Marín como coordinador de la Asociación.

También nos explica la simbología que han escogido en esta ocasión. "Sabes que el síndrome de down no es una enfermedad, no es nada así, es una alteración cromosómica. Y el cariotipo se parece como a dos calcetines. Entonces el ponerse los calcetines desparejados es porque también las personas con síndrome de down, que es otro mito que hay que romper, parece que todas las personas con síndrome de down son iguales".

Una diferencia que hace de cada uno de ellos una persona especial. "Pero no, nosotros queremos apostar por la diversidad que tienen ellos como personas con síndrome de down y la diversidad que aportan a las personas que no tenemos síndrome de down. Entonces es una forma de visibilizar todo eso".

COPE Los calcetines que han vendido en Asido Cartagena

gran respuesta

Están sorprendidos de la gran respuesta que ha tenido la campaña. Prácticamente han agotado los miles de pares que pusieron a la venta. Quedan pocos y de las tallas más pequeñas, pero invitan a hacer fotos aunque sea con calcetines que la gente tenga en casa.

Con o sin síndrome de down, los intereses y pretensiones en la vida son las mismas. Todo el mundo quiere ser feliz, disfrutar de la vida y realizarse como personas en una profesión dentro de un mercado laboral complejo.

Eso es precisamente un capítulo importante para demostrar una inclusión social real. Nacho Carrasco tiene 22 años y reivindica su derecho a trabajar en el día mundial del síndrome de down.

Usuario de Asido, reconoce que le encanta estar en la asociación porque ha aprendido muchas cosas, pero tiene claro lo que le gustaría. "A mí me gustaría trabajar", explica con la ilusión de que las empresas les den oportunidades.

Hizo prácticas en Carrefour y en Leroy Merlín, donde trabajaba como reponedor. "Estuve muy a gusto. Me gusta trabajar y tengo mucha iniciativa, me gusta participar de todas las iniciativas que me propongan".

Ginés reconoce que están capacitados para realizar una actividad laboral. "Sí, la verdad es que ellos están capacitados para hacer trabajo. Trabajo que en realidad tampoco tiene que ser un trabajo de 40 horas a la semana. Podrían ser adaptados a otros tiempos y otras necesidades, pero son capaces de hacer un montón de tareas y lo hacen muy bien".