La III Carrera Playa de Motril, a celebrarse el 11 de abril, volverá a unir deporte y solidaridad

El teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega Moreno, junto al teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Playas y Desarrollo del Litoral, José Peña; el presidente del Club Deportivo Trail Running Costa Motril, Javier Salcedo; y la presidenta de la Asociación Creciendo en Motril, Cristina Maldonado, presentaron la III Carrera Playa de Motril que se celebrará el próximo 11 de abril.

La prueba contará con dos modalidades: 10 kilómetros, con salida a las 18 horas; y 5 kilómetros, que comenzará a las 19:30 horas. Ambas rutas, completamente renovadas, discurrirán por la Senda del Litoral, con salida y meta en la Plaza de la Universidad, conocida como Los Chorros. Las inscripciones, con un precio de doce euros e incluyendo la camiseta conmemorativa, pueden realizarse a través de la web cruzandolameta.es.

Durante el acto de presentación, Daniel Ortega destacó el valor de esta iniciativa, señalando que “representa a la perfección el modelo de deporte que queremos para Motril: accesible, participativo y con un claro componente social. No solo fomentamos la actividad física, sino que además contribuimos a una causa solidaria, lo que le da un valor añadido muy importante”.

El también edil José Peña subrayó el carácter novedoso del recorrido. “Es la primera vez que se realiza una carrera por la Senda del Litoral, un espacio que se creó no solo para el disfrute de nuestro entorno natural, sino también para la práctica deportiva. Esto convierte a esta prueba en una cita única, en un entorno privilegiado”, puntualizó.

El directivo Javier Salcedo puso el acento en la combinación de deporte y solidaridad: “Esperamos alrededor de 500 participantes en una edición en la que estrenamos nuevos recorridos. Es una carrera pensada para disfrutar, pero también para ayudar, ya que el 100% de los beneficios se destinan a una causa benéfica”; recordando que “existe la posibilidad de colaborar sin participar en la prueba a través del dorsal solidario, con un precio de cinco euros u ocho con camiseta.

En esta edición, la recaudación irá destinada a la Asociación ‘Creciendo en Motril’. Su presidenta Cristina Maldonado explicó que se trata de una entidad reciente centrada en jóvenes con autismo de grado 3 que requieren apoyos significativos en su día a día. “Nuestro objetivo es ofrecerles oportunidades que les permitan desarrollarse y crecer dentro de la sociedad, especialmente en la transición hacia la vida adulta, a través de proyectos de ocio y tiempo libre”, matizó sensiblemente emocionada.