El Señor de los Anillos y el talento de Hong Kong aterrizan en el Comic Barcelona

El Comic Barcelona desplegará todo su potencial del 15 al 17 de mayo en Fira Barcelona Montjuïc con una edición que abre sus puertas a la cultura pop asiática. El salón, que busca dar visibilidad a las crecientes tendencias creativas orientales, contará con nombres como Pen So, Shintaro Kago, Deniz Camp, Milo Manara y Paco Roca. La directora del Comic Barcelona, Meritxell Puig, ha asegurado que, tras cuatro décadas, el objetivo del salón se mantiene intacto: "apoyar la cultura del cómic e impulsar su industria". Puig ha añadido que el cómic "es una herramienta pedagógica muy importante y debemos continuar apostando por ella para crecer todos juntos".

Una ventana a la cultura oriental

La principal novedad de este año es el enfoque en la cultura pop asiática, que se integrará en todo el recinto en lugar de confinarse en un área separada. Esta apuesta se materializará con la participación de Hong Kong por primera vez en España para presentar su talento artístico y con la presencia de Corea del Sur a través de la entidad KOCCA. Esta delegación vendrá acompañada de varias editoriales del país y ofrecerá una actividad sobre la Webtoon Academy. Además, el evento acogerá el Concurso de K-Pop en España, organizado por el Centro Cultural Coreano.

Stand del Comic Barcelona en 2025

Meritxell Puig ha calificado esta iniciativa como una "apertura" que no dejará de lado otros géneros como el cómic europeo o el americano, ni el talento local. "Nuestra esencia pasa por aupar el cómic en todas sus vertientes, pero no podíamos obviar una tendencia en alza, ya que sus mismos representantes querían participar en un evento como el nuestro", ha detallado la directora.

Es una herramienta pedagógica muy importante y debemos continuar apostando por ella para crecer todos juntos"

Grandes autores y exposiciones inéditas

El giro asiático se refleja en la lista de invitados internacionales, que incluye al artista de Hong Kong Pen So, conocido por el detallismo de sus ilustraciones; la surcoreana Wooh Nayoung, que reinterpreta personajes occidentales con estética tradicional coreana; y los japoneses Shintaro Kago y Ken Niimura. A ellos se suman creadores como el estadounidense Deniz Camp (20th Century Men), el maestro italiano del cómic erótico Milo Manara y los premiados autores españoles Javier Rodríguez y Paco Roca. Puig ha insistido en que estos artistas "tienen un tipo de arte diferente y presentarán cosas muy interesantes", y ha añadido que "también vienen a buscar talento de aquí, que es una oportunidad que no podemos dejar de lado".

El programa de exposiciones de este año combina autores consagrados con nuevas miradas. Destaca una muestra dedicada al universo de 'El Señor de los Anillos' por el 25 aniversario del estreno de 'La Comunidad del Anillo', que explorará su presencia en el audiovisual e incluirá figuras a escala. También habrá exposiciones dedicadas a Carlos Giménez por los 50 años de 'Paracuellos', una retrospectiva inédita sobre los inicios de Paco Roca ('La edad de piedra de Paco Roca') y muestras de Ken Niimura y Wooh Nayoung.

También vienen a buscar talento de aquí, que es una oportunidad que no podemos dejar de lado"

Premios, cantera y un futuro en transición

Las jornadas profesionales Comic Pro crecen este año con la participación de editoriales internacionales como Dupuis, IDW Publishing y New York Review Comics. Para el público familiar, el espacio Comic Kids y un concierto dibujado de 'Superpatata' por Artur Laperla serán los protagonistas. Además, ya se conocen los nominados a los Premios Comic Barcelona, que este año marcan un hito: la categoría de Mejor Obra de Autoria Española está formada íntegramente por mujeres. El cartel de la edición ha sido creado por Natacha Bustos.

Esta edición también marca el inicio de un periodo de transición (2026-2029) debido a las obras de remodelación en Fira de Barcelona. Este año, el evento se trasladará al Pabellón 8 para adaptarse a los cambios en el recinto.