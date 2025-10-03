Molina, Murcia y Cartagena son los municipios con mayor renta percápita de la Región

Molina de Segura vuelve a ser el municipio con más riqueza de la Región de Murcia. Esta ciudad, la cuarta más poblada de la Comunidad, acumula una renta bruta media de 32.691 euros, tal y como refleja la Estadística de declarantes del IRPF del ejercicio fiscal 2023 entre las urbes con más de mil habitantes de España.

La media regional se sitúa en 27.013 euros, mientras que el promedio nacional llega a 31.333 euros. El municipio de Murcia, que con su media de 30.979 euros, ocupa la segunda plaza de la tabla.

En tercer lugar, completando el podio, aparece Cartagena, que tiene una renta de 29.082 euros tras avanzar los 28.090 del anterior ejercicio. La ciudad portuaria recupera el tercer escalafón, que perdió en 2022.

La localidad de San Javier, por su parte, escala en la clasificación y se alza como la cuarta con más riqueza en la Comunidad, con 28.369 euros de media.

Completan el 'top 10' una serie de municipios instalados en la barrera de los 24.000 euros: La Unión (24.995), Alhama de Murcia (24.960 euros), San Pedro del Pinatar (24.926) y Torre Pacheco (24.294). Después figuran Caravaca de la Cruz (24.139) y Santomera (24.056). En cambio, para encontrar a Lorca, la tercera más habitada de la Región, hay que llegar hasta el 14º puesto, con 23.641 euros.

Las poblaciones con menor riqueza son Moratalla (19.801), Albudeite (19.940) y Ricote (20.006). También llama la atención la situación de Mazarrón, en el 39ª posición de la renta media, con 20.507 euros.