‘Zumbando’ bate su récord solidario en Badajoz: más de 20.000 euros para la lucha contra el cáncer de mama

El latido solidario de Badajoz sonó con más fuerza que nunca. La IX edición de ‘Zumbando’ no solo consolidó su posición como el gran evento de zumba de la Eurociudad, sino que escribió el capítulo más brillante de su historia: una recaudación récord de 20.140 euros, destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer de mama a través de la Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz (AECC Badajoz). El escenario exterior del centro comercial El Faro se convirtió en el epicentro de una marea de más de mil asistentes que, movidos por un mismo propósito, transformaron cada paso de baile en un gesto de esperanza.

El corazón del evento late gracias a su equipo de instructores, que desplegaron sobre el escenario una combinación de exhibiciones coreografiadas con maestría y masterclass participativas. Los asistentes no fueron meros espectadores, sino protagonistas que siguieron el ritmo de la música, poniendo en práctica lo aprendido en una simbiosis perfecta entre guía y ejecución. La jornada estuvo salpicada de momentos destacados, como la electrizante interpretación de ‘Esa Diva’ de Melody –un himno a la valentía que sirvió como lema de esta edición–, con una puesta en escena y una iluminación de alto impacto, y la sorpresa de una coreografía no anunciada a cargo de las alumnas de la escuela de danza de María Seco, que arrancó ovaciones del público con su estilo fresco y original.

Como novedad este año, la organización incorporó sorteos solidarios que añadieron un plus de ilusión a la causa. Los regalos, aportados de forma desinteresada por la nutricionista Dori López y la escuela de inglés Kids&Us, fueron el complemento perfecto a una jornada marcada por la multiculturalidad de los ritmos. Los participantes pudieron disfrutar y sudar con una variada selección de estilos de baile, tanto nacionales como internacionales, demostrando que la solidaridad no entiende de fronteras.

un nuevo éxito

El éxito monumental de ‘Zumbando’ es el fruto de una amplia colaboración institucional y privada. Junto a los ayuntamientos de Badajoz, Elvas y Campo Maior, así como la Junta de Extremadura y la Diputación pacense, han sido cruciales el apoyo de empresas de la EUROBEC y, muy especialmente, la AECC Badajoz y el centro comercial El Faro. Desde la gerencia de El Faro subrayaron que acoger el evento “es una prueba del compromiso del centro con la comunidad”, ayudando a consolidar una cita ya fija en el calendario extremeño. “La propuesta de ocio, solidaridad y actividad física que promueve esta acción va de la mano con nuestra filosofía de convertirnos en un espacio que va mucho más allá de las compras”, afirmaron.

acoger el evento “es una prueba del compromiso del centro con la comunidad Pilar Hernández Centro Comercial El Faro

La totalidad de los fondos recaudados tendrán un destino concreto y vital. Serán invertidos en el trabajo de la AECC Badajoz, financiando tanto proyectos de investigación centrados en la detección precoz del cáncer de mama como mejoras en los tratamientos para las personas afectadas, con el objetivo último de mejorar su calidad de vida. Esta aportación acerca un poco más la meta de vencer a una enfermedad que afecta a tantas familias.

nueve años

En sus nueve años de trayectoria, ‘Zumbando’ ha demostrado ser mucho más que un evento deportivo. Se ha erigido en un fenómeno social imparable, habiendo movilizado ya a más de 6.000 personas y acumulado una recaudación total que supera los 60.000 euros. Estas cifras no son solo números; son el termómetro de una concienciación ciudadana creciente, la prueba palpable de que cuando la solidaridad y la actividad física se dan la mano, el resultado es imbatible. Badajoz ha vuelto a demostrar que su ritmo, es el ritmo de la generosidad.