El alcalde de Almuñécar, con su equipo de gobierno, va a reunirse semanalmente con distintos colectivos del municipio para escuchar de primera mano el sentir de sus vecinos. El primer encuentro ha sido con la prensa, a quien nos hechos varios anuncios, como que el Centro de Día de Mayores se inaugurará el próximo 14 de noviembre, culminando así uno de los compromisos más importantes de su equipo de gobierno con la ciudadanía sexitana.

Nos tomamos un café con el alcalde de Almuñécar

Ruiz Joya ha dado cuenta de una iniciativa municipal que comienza precisamente con este desayuno con la prensa, ya que, a lo largo de las próximas semanas y meses, los desayunos se mantendrán como reuniones de trabajo con diferentes colectivos sociales, empresariales, culturales y deportivos, con el objetivo de compartir criterios, demandas y propuestas, ‘adquiriendo con ellos un compromiso de respuesta a corto y medio plazo”.

“Consideramos que en encuentros distendidos es cuando más ideas surgen y cuando mejor se puede conversar sin la rigidez y el protocolo político de por medio”, ha declarado el alcalde, quien ha anunciado que, inicialmente, los próximos encuentros serán con la Junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer y con la Asociación de Comerciantes.

Durante la charla con los medios, los periodistas han planteado al edil y al resto de los concejales los asuntos que consideran de actualidad, desgranando algunos asuntos muy interesantes como el de la inminente apertura del Centro de Día de Mayores, que ha sido el principal anuncio del alcalde, respondiendo también a preguntas sobre el proyecto del Puerto Deportivo, la pasarela de Cotobro, la situación del Acuario de Almuñécar, a punto de poder abrirse al público o el Mercado Municipal.

El 14 de noviembre se inaugura el nuevo Centro de Día de Almuñécar

El nuevo equipamiento, ubicado en el edificio de Carbonell y que será gestionado por la empresa adjudicataria del servicio EDIA, ofrecerá atención integral a más de una treintena de mayores del municipio, con servicios de comedor, fisioterapia, estimulación cognitiva, asistencia sanitaria, peluquería y zona lúdica, entre otros.

Visita al nuevo Centro de Día de Almuñécar

Ruiz Joya ha recordado que “fue el actual equipo de gobierno quien puso en marcha el Centro de Día de La Herradura, y que ahora, después de mucho trabajo y esfuerzo, el municipio contará con su primer centro de día público”, destacando que “en estas instalaciones se atenderá a más de una treintena de mayores de Almuñécar en todos sus cuidados”.

El primer edil ha explicado que “el centro está totalmente equipado y cumple con todos los estándares que marca la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones”, recordando que el proyecto ha supuesto una inversión total superior a 550.000 euros, de los cuales 430.000 euros han sido aportados por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y el resto con fondos municipales.

Visita al nuevo Centro de Día de Almuñécar

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier García, ha valorado el trabajo técnico y de coordinación que ha hecho posible culminar este proyecto, destacando que “ha sido una actuación compleja, adaptada a la normativa vigente en materia de accesibilidad y atención a personas dependientes, que ha contado con un gran esfuerzo de este área municipal para su adecuación y equipamiento”.

De igual modo, la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, ha resaltado la trascendencia de este nuevo servicio para las familias sexitanas, señalando que “el Centro de Día de Almuñécar dará respuesta a una demanda histórica de nuestro municipio, ofreciendo a los mayores un espacio de convivencia, atención profesional y bienestar, y a las familias la tranquilidad de contar con un recurso público cercano”.

Finalmente, el regidor sexitano ha subrayado que “el 14 de noviembre será una fecha muy especial para Almuñécar y para nuestros mayores, porque culminamos un compromiso que asumimos con convicción y con el corazón”.

El 14 de noviembre se inaugura el nuevo Centro de Día de Almuñécar