Lorca obliga a reconstruir a los dueños de 10 solares más del casco viejo

El ayuntamiento de Lorca ha activado la maquinaria administrativa para la expropiación forzosa de otros diez solares abandonados durante décadas en el casco histórico de la ciudad en los que los propietarios no quieren reconstruir y que saldrán a pública subasta si los dueños no presentan un proyecto básico de reedificación en tres meses.

Los solares están ubicados en el eje de las calle Puente La Alberca y Santo Domingo y en breve se podría iniciar un procedimiento similar para la reedificación forzosa de otros siete solares más en las calles Lope Gisbert y Nogalte.

Los propietarios han sobrepasado el plazo máximo establecido en el plan urbanístico respecto a su deber de edificar, por lo que se inicia la declaración de incumplimiento y se irá a la subasta, que es el último trámite, en algunos de los casos.

Lo ha anunciado el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, que ha asegurado que de esta forma el ayuntamiento da cumplimiento a la ley, que otorga a sus propietarios no sólo facultades o derechos, sino también obligaciones y deberes que están incumpliendo.

Ha recordado que el proceso se inició hace un año y medio para solucionar el problema cronificado de los 107 solares vacíos en la zona monumental y favorecer la construcción de viviendas para unas 400 familias.

Desde entonces una veintena de solares del casco viejo han iniciado su proceso de reconstrucción tras activar los mecanismos para ello en un total de 42 ena ejes como las calles Álamo, Selgas, Cava y adyacentes.