López de Hostecar: "La Comunidad nos cierra e impone limitaciones y el Ayuntamiento bloquea los chiringuitos"

El Gobierno regional no ha modificado las medidas restrictivas para esta semana y tras la reunion del Comité Covid, la hostelería de Cartagena solo podrá abrir con el 30% de aforo y limitación de dos no convivientes por mesa. Tampoco se podrá servir en la barra y en las terrzas no se podrán superar los cuatro no convivientes por mesa.

Ante esta decisisión de no levantar o relajar las restricciones, la patronal Hostecar no se explica que otra semana más se mantengan las mismas limitaciones a pesar del importante descenso que se ha producido en el número de cantagios y de la presión hospitalaria, ha recordado Juan José López.

El presidente de los hosteleros dice que lo único que queda por pensar es que el Gobierno regional se está ensañando con el sector. "Ya la semana pasada tendrían que habernos autorizado la apertura interior al 75% del aforo y que otra semana más sigamos así, después de las vueltas que hemos dado y los numerosos problemas económicos que estamos teniendo; que sigan pensando así y nos estén llevando a la muerte del sector, es inexplicable", ha manifestado.

Tampoco entiende que el toque de queda se siga manteniendo a las diez de la noche y no lo hayan retrasado a las once como están haciendo otras regiones que están en peor situación sanitaria.

CHIRINGUITOS

Hostecar muestra su malestar también con el Ayuntamiento de Cartagena por no haber tramitado a tiempo los expedientes para poder abrir en Semana Santa los chiringuitos de playa, "que hubieran sido un revulsivo para muchos hosteleros".

López recuerda que lo adviertieron en octubre y se ha llegado a Marzo sin tramitar los expedientes. Asegura que con el ritmo que está llevando el consistorio, los chiringuitos podrán abrir a partir de junio e incluso podría retrasarse aún más hasta julio."Vuelven a llegar tarde en la gestión de los chiringuitos y ya no sabemos que pensar sobre lo que está pasando con la hostelería, esto ya no es normal y está en juego la supervivencia de muchas empresas y los puestos de trabajo de familias enteras", lamenta el representante de los hosteleros.