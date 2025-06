La industria auxiliar de Navantia Cartagena seguirá en huelga hasta lograr el plus de astilleros

Los trabajadores de las industrias auxiliares de Navantia afrontan su tercer día de huelga indefinida convocada por UGT y CSIF, no por CCOO, reafirmándose en su decisión de no regresar a sus puestos de trabajo si no les reconocen el plus de astilleros, que supondría una mejora salarial de unos 600 euros al mes.

La jornada del miércoles fue similar a la del martes entre pitadas y consignas, pero sobre las 14 horas se desplazaron a la entrada de Navantia más de una docena de antidisturbios de la Guardia Civil, ya que se habían lanzado varios petardos y arreciaban las protestas, pero se retiraron pasada una hora después de que agentes del instituto armado hubieran estado por la mañana en la zona para garantizar el paso de camiones.

La protesta coincide con la negociación de un nuevo convenio colectivo. El representante del CSIF Israel Selma ha comparecido en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional de Murcia, donde ha explicado que ese plus supone para los operarios de la industria auxiliar de Navantia en Ferrol o Cádiz de 600 a mil euros mensuales más.