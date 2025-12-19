La Hermandad de Caballeros de Lepanto entrega su galardón y nuevos nombramientos

La Hermandad de Caballeros de Lepanto ha entregado el galardón de ‘Bizarro 2025’ a Salvador Bernal durante su tradicional comida de Navidad en un evento que ha reunido a unas 60 personas.

El acto comenzó con la bienvenida del presidente de la Hermandad, Tomás Martínez Pagán, quien recordó de forma emotiva a los dos caballeros fallecidos este año: Ángel Pérez Martos y el General de Aviación Lorenzo Jiménez Bastida.

Martínez Pagán destacó a Bernal como "un hombre hecho a sí mismo" y ha elogiado su entrega absoluta al trabajo bien realizado. Según el presidente, ha construido "desde la humildad y la constancia" una empresa que hoy es sinónimo de compromiso, innovación y excelencia. "Y es que Talasur Group es mucho más que un proyecto empresarial: es una familia que late con fuerza propia", ha añadido.

La decisión de otorgar el galardón de ‘Bizarro 2025’ a Salvador Bernal fue adoptada por unanimidad por el Capítulo General de la Hermandad el pasado 7 de octubre, coincidiendo con el día de la Batalla de Lepanto.

Un reconocimiento a la trayectoria

El éxito solo tiene sentido cuando se ejerce con responsabilidad hacia la sociedad" Salvador Bernal Bizarro 2025

Al recibir el premio, Salvador Bernal ha afirmado que lo recoge "con humildad y como reflejo de una trayectoria empresarial marcada por la generosidad, el compromiso y la responsabilidad social". También ha señalado que "el éxito solo tiene sentido cuando se ejerce con responsabilidad hacia la sociedad. Es fundamental generar empleo, impulsar la formación y devolver a la comunidad parte de lo recibido".

Este galardón distingue valores como la entrega, la discreción y la generosidad, principios que he intentado aplicar tanto en mi faceta empresarial como humana"" Salvador Bernal

El presidente de Talasur Group también ha querido destacar el papel fundamental de su familia, a la que considera su mayor logro. "Este galardón distingue valores como la entrega, la discreción y la generosidad, principios que he intentado aplicar tanto en mi faceta empresarial como humana", ha concluido.

Nuevos nombramientos

Durante el acto, el Almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda entregó los nombramientos a los tres nuevos caballeros de la hermandad: Andrés Baraza, José Martínez Torres y Luis Cruz Miravet.

La clausura corrió a cargo de Pablo Braquehais, concejal de Patrimonio, quien felicito a los Caballeros de Lepanto por su "gran labor cultural, social y gastronómica" y al galardonado "por todo el empleo y riqueza que genera gracias a su empresa".

Laly Castejón, viuda de Ángel Pérez Martos, leyó un capítulo del libro ‘Rojo amanecer’ sobre la Batalla de Lepanto y, posteriormente bendijo la mesa.