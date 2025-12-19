La Hermandad de Caballeros de Lepanto entrega su galardón y nuevos nombramientos
El presidente de Talasur Group, Salvador Bernal, ha sido reconocido con el galardón por su trayectoria empresarial y humana en la tradicional comida de Navidad de la hermandad
La Hermandad de Caballeros de Lepanto ha entregado el galardón de ‘Bizarro 2025’ a Salvador Bernal durante su tradicional comida de Navidad en un evento que ha reunido a unas 60 personas.
El acto comenzó con la bienvenida del presidente de la Hermandad, Tomás Martínez Pagán, quien recordó de forma emotiva a los dos caballeros fallecidos este año: Ángel Pérez Martos y el General de Aviación Lorenzo Jiménez Bastida.
Martínez Pagán destacó a Bernal como "un hombre hecho a sí mismo" y ha elogiado su entrega absoluta al trabajo bien realizado. Según el presidente, ha construido "desde la humildad y la constancia" una empresa que hoy es sinónimo de compromiso, innovación y excelencia. "Y es que Talasur Group es mucho más que un proyecto empresarial: es una familia que late con fuerza propia", ha añadido.
La decisión de otorgar el galardón de ‘Bizarro 2025’ a Salvador Bernal fue adoptada por unanimidad por el Capítulo General de la Hermandad el pasado 7 de octubre, coincidiendo con el día de la Batalla de Lepanto.
Un reconocimiento a la trayectoria
Al recibir el premio, Salvador Bernal ha afirmado que lo recoge "con humildad y como reflejo de una trayectoria empresarial marcada por la generosidad, el compromiso y la responsabilidad social". También ha señalado que "el éxito solo tiene sentido cuando se ejerce con responsabilidad hacia la sociedad. Es fundamental generar empleo, impulsar la formación y devolver a la comunidad parte de lo recibido".
El presidente de Talasur Group también ha querido destacar el papel fundamental de su familia, a la que considera su mayor logro. "Este galardón distingue valores como la entrega, la discreción y la generosidad, principios que he intentado aplicar tanto en mi faceta empresarial como humana", ha concluido.
Nuevos nombramientos
Durante el acto, el Almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda entregó los nombramientos a los tres nuevos caballeros de la hermandad: Andrés Baraza, José Martínez Torres y Luis Cruz Miravet.
La clausura corrió a cargo de Pablo Braquehais, concejal de Patrimonio, quien felicito a los Caballeros de Lepanto por su "gran labor cultural, social y gastronómica" y al galardonado "por todo el empleo y riqueza que genera gracias a su empresa".
Laly Castejón, viuda de Ángel Pérez Martos, leyó un capítulo del libro ‘Rojo amanecer’ sobre la Batalla de Lepanto y, posteriormente bendijo la mesa.