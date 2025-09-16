Guardia Civil detiene a un individuo por matar con un cuchillo a su mujer en El Algar de Cartagena
Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género
Europa Press
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita.
El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.
En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.
En caso de confirmarse un caso de violencia de género, el Ayuntamiento convocará mañana un minuto de silencio y desde la Asociación de Vecinos de El Algar esperan para convocar una concentración de rechazo.
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
“Ahora empieza la Euroliga de basket, hay dos equipos israelíes ¿Qué va a hacer el gobierno?¿Ordenar a los equipos españoles que se retiren?”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h