Guardia Civil detiene a un individuo por matar con un cuchillo a su mujer en El Algar de Cartagena

La Guardia Civil ha detenido este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.

En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

En caso de confirmarse un caso de violencia de género, el Ayuntamiento convocará mañana un minuto de silencio y desde la Asociación de Vecinos de El Algar esperan para convocar una concentración de rechazo.