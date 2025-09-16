La reflexión de Lewis Hamilton sobre el drama de Gaza: "Como humanos, no podemos quedarnos parados y permitir que siga pasando"

Lewis Hamilton compartió este martes en sus redes sociales una reflexión sobre la cruda realidad que viven los habitantes de la Franja de Gaza, en Palestina e invitó a "no quedarnos quietos" ante lo que este mismo día la ONU ha calificado como "genocidio".

"La situación en Gaza empeora cada día. En los últimos dos años, más del 10% de la población ha sido asesinada o herida -incluídos decenas de miles de niños- y ese número no sigue sino aumentando", comenzó el comunicado del piloto de Fórmula 1.

"La última incursión en la ciudad de Gaza ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, con los hospitales de toda la franja colapsados por aquellos que sufren de hambre y víctimas de unos bombardeos que parecen no terminar nunca".

"Hoy, una comisión de investigación de la ONU calificó lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. Como seres humanos, no podemos quedarnos quietos y dejar que esto siga sucediendo", escribió.

Gaza

Después, el piloto británico invitó a donar a tres organizaciones no gubernamentales que están ayudando a las víctimas: "Es difícil no sentir impotencia ante tanta tragedia, pero no podemos quedarnos quietos sin hacer nada. Hay algunas organizaciones increíbles haciendo un gran trabajo para ayudar a la gente de Palestina, y necesitan fondos para poder hacerlo".

"Si crees que tienes algo que tienes algo que te sobre, te agradecería que te pudiera unir", invitó, señalando a las ONG Cruz Roja Palestina, Médicos Sin Fronteras y Save The Children.