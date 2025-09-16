Dani Senabre, contundente con el caso Lamine Yamal, De la Fuente y Hansi Flick: "¿Para qué está el médico?"

El periodista Dani Senabre no se mordió la lengua en El Partidazo de COPE al analizar la situación de Lamine Yamal, tras los problemas físicos que arrastra el joven futbolista tras su paso con la selección española y verle después trabajar durante una larga sesión por cuestiones publicitarias. En su opinión, la gestión de los minutos del extremo del Barça con la selección española está muy lejos de lo recomendable, más tras conocerse que jugó tras tomar medicación para el dolor.

"Si pasa con un jugador de Alemania, todos estaríais de acuerdo en que es una salvajada infiltrar, o que jugara infiltrado. O que le forzaran 80 minutos con molestias de espalda. Pero como es el seleccionador español, el tema es más delicado", dejó caer Senabre este lunes.

El periodista insistió en que el jugador no puede ser quien decida si jugar o no. Él parte de la idea de que los futbolistas son "animales competitivos, unos enfermos que siempre van a querer jugar porque hay récords, marcas publicitarias y ganas de marcar goles". Por eso cree que debe haber figuras por encima para poner límites: "¿Para qué existen los médicos y los fisios si va a jugar siempre cuando diga Lamine? Tiene que haber alguien que diga: usted está muy bien que tenga ganas de jugar, pero le va a perjudicar".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hansi Flick sentado en el banquillo durante el Levante - Barcelona

Senabre también puso el foco en la coordinación entre Barça y Selección, centrándose en lo sorprendente del hecho que los médicos de una y otra entidad hubieran habaldo al respecto: "Alucino, que yo no lo sabía, que uno de los fisios de la Selección es del Barça también y sirve como nexo entre el club y la Selección". Por lo tanto, concluye con que "si el entrenador del Barça dice una cosa sobre Lamine y el de la selección dice otra, alguien miente o se equivoca", concluyó con dureza.

LA VERSIÓN DEL BARCELONA COINCIDE CON LA DE ESPAÑA

Tal como informó Helena Condis, desde el Barcelona lo que transmiten sobre Lamine Yamal es lo mismo que se dice desde la Selección.

EFE Lamine Yamal se lamenta en el partido ante Turquía

Tanto en uno como en otro sitio eran conscientes de que Lamine tenía molestias en la espalda que lleva arrastrando desde la jornada dos en el campo del Levante, donde jugó los 90 minutos. También las arrastró en la jornada tres en el campo del Rayo Vallecano y otra vez jugó 90 minutos.

En el Barcelona aseguran tener pruebas vía WhatsApp de mensajes con los médicos de la Federación que indicaban que Lamine tomó analgésicos para poder jugar con España a las órdenes de Luis de la Fuente frente a Bélgica y Turquía.