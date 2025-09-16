La anécdota de Simeone con Diego Costa: "Salió enojadísimo y cuando terminó el partido, me agarró y me dijo 'vos tienes un culo...'"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este martes en la “oportunidad de jugar” de varios futbolistas que surgirá este miércoles en la Liga de Campeones contra el Liverpool para mirar desde un lado “positivo” las cinco bajas que sufre su equipo para medirse “a un rival extraordinario” en un “estadio magnífico”, pero del que remarcó que juegan “once contra once” más allá de sus ausencias.

El equipo rojiblanco ha viajado a Anfield sin Julián Alvarez, por unas molestias en la rodilla; Johnny Cardoso, por un esguince de tobillo; Álex Baena, por la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre; Thiago Almada, por una lesión muscular; y José María Giménez, que no juega desde el pasado 20 de junio.

“Habrá chicos que tendrán la oportunidad de jugar y siempre es saludable e importante enfrentar a un rival extraordinario, con un estadio magnífico, con una afición genial y con un entrenador que llegó el año pasado y llevó al equipo al máximo nivel. Tendremos un rival muy fuerte e intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, valoró durante la rueda de prensa oficial en Anfield, escenario del encuentro.

“No está bueno que no estemos con todos los chicos, sobre todo por las distintas situaciones. Ayer se dobló el tobillo Johnny, la apendicitis de Baena… Son situaciones que, obviamente, exceden de lo que es fútbol, pero es parte de esto. Nos centramos en los chicos que van a empezar, en los chicos que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen… Y a jugar”, enfatizó el técnico argentino en la víspera.

LaLiga Pablo Barrios celebra el 1-0 del Atlético contra el Villarreal.

"Once contra once"

“Jugamos once contra once (…). Cuando empieza el partido vamos a ser once contra once”, señaló el técnico sobre el impacto de las bajas, aún sin decidir quién suplirá a Johnny Cardoso, con el que probó como titular en el entrenamiento vespertino del lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, pero es baja por un esguince de tobillo.

“Todavía no lo tengo decidido quién entrará por Johnny, que iba a jugar. Lo resolveré ahora en estas horas”, confirmó el entrenador, que no dio ninguna pista sobre su idea. El recambio natural, sin tocar más posiciones, sería Koke Resurrección, titular contra el Villarreal. Hay otras opciones: Marcos Llorente o Pablo Barrios, que apuntan a la titularidad en otras posiciones, en el lateral y en el interior derecho, respectivamente.

“Pablo es un jugador fantástico. Tiene un montón de presente y un futuro aún mayor. Está creciendo en el tramo final del juego, donde necesitamos que sea importante en zona de peligro de gol y asistencia. Y cuando lo necesitemos de medio, sabemos que tiene unas características de las que se necesitan en ese lugar. La temporada pasada ha ocupado ese lugar casi toda la temporada con Koke”, recordó Simeone, que también fue preguntado por Marcos Llorente, que puede jugar prácticamente en cualquier lugar.

“Donde pongamos a Marcos seguramente dará el máximo porque es un futbolista que tiene la potencialidad de poder participar en distintos lugares”, expuso del centrocampista, héroe junto a Jan Oblak de aquel triunfo por 2-3 en la prórroga de los octavos de final de la Liga de Campeones en Anfield. Fue el 11 de marzo de 2020.

su anécdota con diego costa

“La mayor anécdota” de aquel encuentro, según reiteró Simeone, fue con Diego Costa, al que no le sentó muy bien su sustitución durante el choque. “Salió enojadísimo en el final del segundo tiempo y cuando terminó el partido, que había puesto a Llorente de delantero, me agarró y me dijo ‘vos tienes un culo...’. Y le dije: ‘puede ser’”, recordó.

Simeone piensa en hacer “un buen partido” este miércoles. “Que sigamos la línea de lo que venimos haciendo, sobre todo el último partido (el 2-0 contra el Villarreal) que tuvimos más contundencia en el área rival. Miro al objetivo de mejorar y crecer como equipo. Jugamos contra un rival fantástico y un estadio que me encanta. Será un lindo partido, seguro”, prosiguió.

EFE Giuliano pidiendo perdón tras su gol, en el Alavés - Atlético

Al entrenador argentino le gustan varios aspectos del Liverpool por encima de otros: “Su verticalidad, sus transiciones rapidísimas, su interpretación de jugar muy simple para tener mucha gente en el área enseguida... Tiene extremos que con un cambio de frente del central no necesitan hacer muchos pases para llegar a ese lugar y que la pelota entre en el área enseguida”.

“Y esa simpleza, que posiblemente algunos no la vean, habla de la voracidad que tiene un equipo con muy buenos futbolistas, con un entrenador que la temporada pasada la hizo extraordinaria. Me imagino que veremos un partido duro, difícil, pero que seguramente tendremos la intención de llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, abundó Simeone, que, preguntado por el objetivo en esta Champions, recurrió “al partido a partido”.