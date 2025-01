El detalle en tu factura de la luz por el que estás pagando más a final de mes: así puedes bajar el precio

El año ha comenzado con muchas cuentas por hacer. La economía doméstica se ha complicado más con una cuesta de enero en el que se ha elevado el precio de muchos de máxima necesidad.

En los hogares españoles se ajustan los presupuestos para intentar abaratar gastos teniendo en cuenta que hay algunos fijos que se van a elevar independientemente del uso que se haga de ciertos alimentos o servicios.

Uno de los que más preocupa es el incremento de la factura de la luz. Juana Pérez, responsable de la Thader Consumo ofrece un panorama completo de cuál es la situación que se avecina y las cosas que se pueden hacer en torno al gasto eléctrico.

"Suben todos los precios. O sea, en 2025 suben los precios de alimentación, de telefonía, de gas, de todo. Desde los sellos de correos, autopistas, todo. Y entre ellos suben los precios de la factura de la luz por tres circunstancias. Una es que teníamos un IVA reducido, contenido al 10%. Es una reivindicación de las asociaciones de consumidores desde hace años".

"No especialmente por momentos anticrisis, ni anticovid, ni nada. Sino que efectivamente la factura de la luz de un servicio básico en los hogares, para muchísimas familias, pues estaba gravada con un 21%. Eso es un impuesto que es el tramo de los impuestos de lujo del IVA. Tras años de peticiones y ante el aumento de familias vulnerables, el Gobierno fue sensible y sabíamos que terminaba el 31 de diciembre".

Tenían la esperanza de que prorrogaran la medida, pero en el año nuevo se ha vuelto al 21% de IVA.

la factura

Sube en el momento de más gasto. "Además en los meses que la facturación es más alta. No porque lo digamos nosotros, está perfectamente estudiado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo oficial que supervisa la regulación del sistema eléctrico, su comercialización y demás. Los meses que más se consumen son precisamente noviembre, diciembre y enero y luego en verano por el aire acondicionado"

Recomiendan mirar bien la factura. "Sabes que no solo pagamos lo que consumimos, sino que hay otro muchos conceptos, la potencia, los impuestos. Y hay impuestos y peajes, como son los que son valores del sistema, o por ejemplo la compensación al bono social, que lo pagamos todos los consumidores".

Con todo esa hay que calcular el incremento. "La factura de la luz tendrá un incremento cercano a un 30%, que es lo que va a subir. Hay gente que dice que subirá 5 o 7 euros. Probablemente te puede subir 20 o 21 dependiendo del consumo de estos meses que suele pagarse el doble que un mes como abril".

MEDIDAS PARA GASTAR MENOS

Desde Thader ofrecen algunos trucos para hacer frente a la subida. "Las medidas de lucha efectivas, independientemente de la presión que podamos hacer como colectivos o como ciudadanos hacia el Gobierno para que nos bajen los impuestos, las medidas efectivas es simplemente cambiar hábitos y gestionar un ahorro a través de esos cambios de hábitos de consumo".

Adaptar los equipamientos. "La adquisición de electrodomésticos y de sistemas que permitan minimizar el consumo de electricidad dentro de los hogares. Es decir, vamos a cambiar los hábitos, vamos a desenchufar cuando nos necesitemos algo. Estar más atentos a que las luces se queden apagadas, comprar electrodomésticos tanto de calor como de frío, que consuman menos. Hacer ese esfuerzo a la larga sabemos que eso funciona".

Hay que mirar la factura. "Y, por supuesto, revisar nuestra factura de la luz, porque tal vez tengamos conceptos que no sean necesarios. Hay veces que nos pasan un seguro de protección, un seguro de hogar, un seguro de no sé qué, y no tenemos por qué hacerlo, porque a veces no trae aparejada ninguna ventaja".

OTROS CONSEJOS

Revisar la potencia contratada puede significar un ahorro si se tiene contrata más potencia de la necesaria. Puede pagarse hasta un 20% más por ese concepto. Los aparatos en modo reposo o conectados a la red siguen consumiendo electricidad en lo que se denomina consumo fantasma y que puede representar un 10% del gasto anual.

Usar la lavadora, lavavajillas o la secadora en horas más baratas también puede ayudar a reducir el gasto energético en el hogar. Revisar el aislamiento de la casa también evitará que en época de radiadores se incremente el gasto.

En resumen el hacer un gasto más responsable es una de las cosas que se puede hacer para intentar que el recibo no se eleve de forma considerable. Desde la asociación de consumidores recuerdan además que en todos los ámbitos reclamar es un derecho que además tiene un alto porcentaje de respuesta positiva.