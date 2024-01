"Reclamamos poco en la Región de Murcia"

El periodo de rebajas es para disfrutarlo. De esa máxima parten en Thader Consumo ante un periodo de ventas en el que solo debe bajar el precio. "No se trata de vender saldos. La calidad debe ser la misma y la forma de devolución la que ya previamente nos dejaron clara. Se trata de comprar productos rebajados, pero los derechos del consumidor no se rebajan", explica Juana Pérez.Recomiendan que se ajusten las compras al presupuesto y que no se tire demasiado de tarjetas de créditro para evitar alterar la planificación económica del hogar.

Uno de los principales motivos de las reclamaciones de este periodo son las devoluciones de los productos comprados en la campaña navideña. Sobre el precio son tajantes y si se compró a 20 euros manda la cantidad que ponga el ticket y nunca el nuevo valor de rebajas que tiene en la actualidad. Es clave siempre mantener cerca las facturas para demostrar este tipo de cuestiones.

El mayor error

Sin embargo, el mayor error que se comete es no reclamar. Muchas veces por pereza y otras tantas porque el importe con el que se encuentra el desencuentro no es muy alto, no se inicia un proceso que es relativamente sencillo. Pérez anima a hacerlo en una oficina de consumo o ante una asociación de consumidores, incluso si no se ha sido víctima directa. "Si ven alguna mala práctica en un comercio es bueno que lo pongan en conocimiento para que se actúe y no caiga nadie más en una posible estafa o timo".

Curiosamente Thader cierra el 2023 con un 925de las reclamaciones en favor de los consumidores, por lo que no se entiende que los ciudadanos estafados no inicien el proceso y luchen por sus derechos, porque como explican da igual que sean 5 o 10 euros, ellos desde la asociación buscan preservar los derechos de los consumidores que en rebajas deben permanecer intactos.