Cambio en la cotización de los autónomos: Estas son las nuevas cuotas que tendrás que pagar en 2025

Hacerse autónomo en España no es una decisión fácil. Aunque se tenga la libertad de decidir cómo, cuándo y en qué trabajar, también hay enfrentarse a no tener un salario fijo, a asumir riesgos, cumplir con unas leyes fiscales que no siempre lo ponen fácil y a enfrentarse en definitiva al desafío de saber que solo en sus manos radica el éxito del negocio.

"El aumento de costes laborales de obligaciones, de cargas o de trámites está lastrando la creación de empleo" entre estos trabajadores, según ha advertido Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Quizás sea por ello que los datos de afiliación de estos trabajadores por cuenta propia tengan sus altibajos. Noviembre, por ejemplo ha cerrado con un crecimiento de 746 autónomos, frente al descenso de 1.070 autónomos registrado en el mismo mes de 2023, en base a los datos recogidos por ATA.

España cuenta con más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia, que tienen que enfrentarse farragosa burocracia y estar atentos a cualquier cambio de legislación que les pueda afectar.

Por lo pronto, para este 2025, el sistema de cotización a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales, seguirá implementándose, lo que supone un cambio en las cuotas que tienen que pagar a la Seguridad Social.

La idea es equilibrar las cargas, reduciendo las cuotas de los tramos bajos y ajustándolas al nivel de ingresos reales en los tramos más altos.

De esta forma, los autónomos de los tramos con menores ingresos pagarán una cuota menor que la que han abonado este año, mientras que el resto hará frente a una cantidad más alta.

Esto se traduce en que aquellos que coticen por la base mínima, sus cuotas oscilarán en una horquilla que va de los 200 a los 590 euros al mes (este año está entre los 225 a 530 euros mensuales), dependiendo de los rendimientos netos del trabajador.

Es decir, los trabajadores autónomos con rendimientos netos de menos de 670 euros al mes pagarán cuotas mensuales de 200 euros si cotizan por la base mínima.

Para aquellos con ingresos entre 670 y 1.700 euros mensuales, las cuotas oscilarán entre 200 y 294 euros, dependiendo del tramo exacto y de la base de cotización elegida. Estos tramos, que abarcan los seis primeros niveles del nuevo sistema, tendrán cuotas más bajas que en años anteriores.

Los autónomos con rendimientos superiores a 1.700 euros experimentarán un aumento en sus cuotas este año, que variarán entre 350 y 590 euros mensuales para quienes coticen por la base mínima

Mientras que en los tramos de rendimientos más bajos la cuota decrece hasta 2025, a partir de rendimientos netos superiores a 1.700 euros la cuota se va incrementando. Los dos únicos tramos que tendrán la misma cuota mínima en 2025 que en 2024 y 2023 (294 euros al mes) son los autónomos con rendimientos netos de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales.

Aquellos con rendimientos netos entre 3.620 y 4.050 euros mensuales pagarán 490 euros al mes en 2025, frente a los 390 euros de 2023 y los 400 euros de 2024.

En el tramo más alto, para quienes ganen más de 6.000 euros al mes, la cuota será de 590 euros, un incremento de 60 euros respecto a 2024 y de 90 euros frente a 2023.

Tarifa plana para nuevos autónomos

Por otro lado, los emprendedores que comiencen su actividad en 2025 seguirán beneficiándose de la tarifa plana de 80 euros mensuales durante el primer año.

Los autónomos pueden ajustar su cuota hasta seis veces al año, adaptándola a sus ingresos previstos.

Los rendimientos netos se calculan restando los gastos necesarios de los ingresos obtenidos, además de aplicar una deducción del 7% (3% para autónomos societarios). La cifra resultante establece la base de cotización y, por ende, la cuota mensual.

A final de año, la Seguridad Social ajustará las cotizaciones en función de los rendimientos reales. Esto quiere decir que de más o de menos durante el año, se devolverán o tendrán que reclamar la diferencia.

Ojo porque en este punto, tienen la opción de renunciar a esas devoluciones y mejorar así sus prestaciones futuras.

Por ejemplo, en 2023, cerca de 700.000 autónomos recibieron devoluciones por haber cotizado en exceso.

Según ATA, entre un 25% y un 30% de los autónomos cotizará más, un 25% menos y el resto no verá cambios significativos.

declaración de la renta para todos

Con este cambio, todos los autónomos que hayan estado dados de alta, aunque sea un solo día, están obligados a presentar la declaración de la Renta, una exigencia que antes solo aplicaba a quienes superaban los 1.000 euros netos anuales.

