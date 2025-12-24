Defensa impulsa la construcción de cuatro nuevos submarinos S-80 con 432 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de una orden de ejecución complementaria para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80, por un valor de 432 millones de euros. Según ha informado el Ministerio de Defensa, esta modificación es necesaria para poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques.

Nuevos camiones y más capacidades

Además de la inversión en los submarinos, el Gobierno también ha autorizado la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico por un valor de 1.040 millones de euros. Con este acuerdo se busca completar la cobertura de estos vehículos en las Unidades y renovar la flota que se encuentra al final de su ciclo de vida.

Desde el Ministerio de Defensa se ha indicado que con estas adquisiciones las Fuerzas Armadas serán capaces de operar en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio.

Otras inversiones estratégicas

En este Consejo de Ministros se ha autorizado, además, la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la Base Naval de Rota (Cádiz) por 32 millones de euros. Este proyecto es clave para garantizar la operatividad de la nueva clase de fragatas F-110 y dotar a la flota de un sistema de suministro "robusto y seguro".

También se ha dado luz verde a la segunda fase de las obras del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), por 13 millones de euros, y a un acuerdo marco para la ciberseguridad del Ministerio de Defensa por 353 millones de euros. Por último, se ha aprobado un contrato de asistencia técnica para la logística de los arsenales de la Armada por 28 millones de euros.