Mercadona dispara sus beneficios a cifras récord y anuncia una inversión multimillonaria

La compañía de supermercados Mercadona ha presentado los resultados de 2025, comunicando un incremento en sus ventas consolidadas del 8%, hasta alcanzar los 41.858 millones de euros. Según los datos compartidos por la propia empresa, de esta cifra, 39.766 millones corresponden a su negocio en España y 2.092 millones a Portugal, donde ya opera con 69 de sus 1.672 tiendas. Este crecimiento se ha visto reflejado también en un aumento del volumen de ventas del 4% y en una subida de su cuota de mercado de +0,6 puntos, situándose en el 28,5%.

Creación de empleo y reparto de beneficios

La empresa ha destacado su compromiso con el empleo estable y de calidad, materializado en la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo durante 2025, de los cuales 4.500 se han generado en España y 500 en Portugal. Con estas incorporaciones, Mercadona cierra el año con una plantilla de 115.000 personas. Además, la compañía ha compartido sus beneficios con los empleados a través del reparto de 780 millones de euros en primas por objetivos, junto con medidas como una semana adicional de vacaciones y la consolidación del poder adquisitivo.

El buen desempeño se ha traducido en un incremento del 4% de la productividad y una mejora en la eficiencia, lo que ha llevado a la compañía a registrar su mejor dato histórico de rentabilidad. El beneficio neto ha alcanzado los 1.729 millones de euros, un 25% más que en 2024. Siguiendo su política habitual, Mercadona ha destinado un 80% de estos beneficios, 1.383 millones, a reinversiones para fortalecer la empresa, mientras que el 20% restante, 346 millones, se ha repartido entre sus accionistas vía dividendos.

Hacia el nuevo modelo de Tienda 9

Mercadona planea invertir 3.700 millones de euros en los próximos años para transformar sus supermercados al nuevo modelo de Tienda 9. Este modelo se enfocará en la gestión por procesos, con más espacio para productos frescos y una experiencia de compra más ágil. Una de las principales novedades es el Obrador Central, una zona que unifica los procesos de corte, cocción y envasado, generando un ahorro del 10% en energía y un 40% en agua.

El papel clave de los proveedores

El crecimiento de la compañía ha impulsado también a su ecosistema de proveedores e interproveedores especialistas, que han incrementado sus inversiones un 31%, hasta los 1.700 millones de euros. Esta inversión ha contribuido a dinamizar la industria agroalimentaria de España y Portugal, modernizando instalaciones y creando más de 5.200 nuevos puestos de trabajo en este clúster industrial.

De cara al futuro, la previsión para 2026 es continuar con esta senda de crecimiento. Mercadona planea invertir más de 1.000 millones de euros para seguir adaptando sus tiendas, ampliar sus bloques logísticos e impulsar la innovación tecnológica. Asimismo, la compañía espera crear más de 1.000 puestos de trabajo y alcanzar unas ventas de 43.200 millones de euros, lo que supondría un aumento del 3,5%.