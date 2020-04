Con un kilo de harina podemos hacer cuatro bizcochos

La crisis del coronavirus ha dejado a muchos cartageneros sin trabajar, pero otros están teniendo que multiplicarse porque la demanda de su producto es enorme en estos días. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el sector alimentario. Todos en estos días se meten en la cocina y en especial se están volviendo reposteros de alto nivel preparando bizcochos o monas. Las pizzas también son un recurso que está dando muchas opciones especialmente para los peques. Para todo necesitamos la harina. La pregunta sería cuánta necesitamos. Se lo preguntamos al director genente de Harimsa, Juan Orts.

¿Cuánta harina necesitamos?

Aunque las compras en los supermercados han dejado de ser tan compulsivas como en las primeras semanas de confinamiento, no está de más recordar que no hay problema de abastecimiento. Lo saben bien en Harimsa. Se multiplican en estos días para producir esa harina que llega a supermercados y panaderías. No va a faltar producto y por eso nos piden prudencia al hacer la compra para no dejar a los demás sin harina. Con un kilo de harina bizcochona salen cuatro bizcochos y con un kilo de harina de pizza salen cuatro pizzas para cuatro o cinco personas o seis personas.

Las panaderías

Desde el sector de la harina también se recomienda que no nos olvidemos de las panaderías que están abiertas y trabajando para que tengamos pan y otros productos para llevar a nuestra mesa. En cuanto a los supermercados, Harinera del Mediterráneo también facilita la vida a los menos cocinillas el disfrutar de crepes o tortitas con sus preparados. Un truco para los menos hábiles. Eso sí, después de tanto dulce hay que hacer algo de ejercicio para no sentirnos culpables y no acumular kilos de más en este tiempo de cuarentena en casa.