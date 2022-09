Cartagena protagoniza el Día Mundial del Turismo tras un verano de récord histórico

Cartagena celebra hoy el Día Mundial del Turismo tras acabar un verano con cifras récord de visitantes y en una semana en la que se celebran dos congresos y los I Juegos del Agua. La alcaldesa, Noelia Arroyo ha recalcado la importancia del turismo en nuestra ciudad, ya que "es una de las bases de nuestro futuro como municipio, de nuestra economía y de nuestra proyección exterior".



A la conmemoración celebrada en la plaza de San Sebástian ha asistido la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al consejero de Turismo, Marcos Ortuño, el segundo Teniente Alcalde, Manuel Antonio Padín y representantes del sector turístico regional.



Arroyo ha anunciado que el Ayuntamiento ha recibido los fondos europeos para llevar a cabo el proyecto de movilidad del Parque Torres, el anteproyecto de la Batería de San Leandro y la actualización del plan director de las baterías de Costas: "Sobre la guía de nuestro Plan Estratégico de Turismo presentamos un primer Plan de Sostenibilidad a fondos europeos. Los fondos nos fueron ingresados hace un par de semanas y ya hemos contratado la redacción de los proyectos".



"Los objetivos de esos proyectos son hacer mas accesible el parque con elementos como un ascensor que conectará con las gradas del auditorio y el restaurante que vamos a sacar a concurso. Además, consolidar y adecuar la batería más cercana al casco urbano para integrarla también en el proyecto de recuperación del puerto" ha detallado la alcaldesa.



Por otro lado, Cartagena superó los datos de pandemia en el día de puertas Abiertas de Puerto de Culturas en el festivo de Carthagineses y Romanos: "no solo hemos superado los 5000 vístantes,un 5% por encima del 2019, sino que la presencia de extranjeros creció un 45% a pesar de que este año no hubo crucero en el festivo y en 2019" explicaba Arroyo.



El consejero de Turismo, Marcos Ortuño ha declarado que la Región de Murcia fue en agosto la comunidad con mayor tasa de crecimiento de viajeros respecto al periodo pre