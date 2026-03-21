Cartagena encara la recta final de la Cuaresma con un programa cultural y litúrgico muy completo antes de sacar la primera procesión de España a las calles

Los actos de Cuaresma en Cartagena llegan a su fin con las últimas convocatorias programadas antes de la Semana Santa. El ciclo, organizado por la Asociación Procesionista del Año 2026, culmina este sábado, 21 de marzo, con la presentación de la revista “Procesionista”.

El evento tendrá lugar a las 12:00 horas en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y correrá a cargo de D. Patricio Sánchez López, director general de Patrimonio Cultural.

Una agenda para todos los públicos

El fin de semana comienza con los pasacalles de la Cofradía California. El sábado 21, a las 10:00 horas, será el turno de los Granaderos Infantiles, mientras que el domingo 22, a la misma hora, desfilarán los Granaderos Titulares por las calles del centro de la ciudad.

La Cofradía Marraja también protagoniza la agenda con varias citas. El lunes 23 de marzo, a las 20:30 horas, se presentará la revista SOLEDAD en la sede de la cofradía. El martes 24, la Parroquia de Santo Domingo acogerá a las 21:00 horas una exaltación poética y musical.

El miércoles 25, se presentará la revista EL CÁLIZ a las 20:00 horas, y a las 21:15 la compañía Ditirambo representará el Auto de la Cruz en Santo Domingo. Finalmente, el jueves 26 a las 19:00 horas, el Teatro Romano será el escenario de la presentación del XLIII Libro de la Lanzada.

Actos litúrgicos y culturales

Por su parte, la Cofradía del Socorro ha organizado para el martes 24, a las 19:45 horas, el rezo a los Siete Dolores de la Stma. Virgen de la Soledad del Consuelo en la Parroquia de San Fulgencio. Al día siguiente, el miércoles 25, tendrá lugar la meditación sobre las Cinco Llagas del Stmo. y Real Cristo del Socorro en la Capilla del Duque de Veragua a las 20:30 horas.

La oferta cultural se completa el miércoles 25 con la representación de la obra de teatro “Discípulo Amado”, organizada por el Ayuntamiento de Cartagena. La función será a las 20:00 horas en el centro cultural El Luzzy y las entradas están disponibles en compralaentrada.com y en la taquilla.