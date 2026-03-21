Descubren un zoo ilegal con 500 aves exóticas protegidas en una vivienda de Cádiz

Operación de la Guardia Civil en la que han intervenido más de 500 ejemplares de aves exóticas protegidas en el interior de una vivienda en Cádiz.

La Guardia Civil ha desmantelado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un criadero ilegal con más de 500 aves exóticas protegidas. La operación, denominada 'Dacelo', se ha saldado con la investigación del propietario por presuntos delitos de tráfico ilegal de especies y maltrato animal.

Un hallazgo en pésimas condiciones

Según ha informado la Guardia Civil, los animales se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Durante el registro, los agentes han encontrado 70 aves muertas ocultas en un congelador, incluyendo ejemplares de alto valor como guacamayos y loros grises africanos.

La investigación comenzó tras detectarse un posible tráfico y comercialización ilegal de aves desde el domicilio del investigado. Las vigilancias confirmaron las sospechas al descubrir que el propietario mantenía una gran colección de aves reguladas por la normativa Cites, que vela por la conservación de la biodiversidad a nivel internacional.

En la intervención se han incautado cautelarmente ejemplares de loros grises africanos, cacatúas, amazonas y guacamayos. Entre los hallazgos más destacados se encuentra una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus), cuyo valor en el mercado negro podría ascender a unos 20.000 euros.