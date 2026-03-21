El 94,5% del alumnado almeriense del primer ciclo de Infantil tendrá educación gratuita el próximo curso 2026/27, según las previsiones de la Consejería de Desarrollo Educativo. Esta medida, que se extiende a los niños de 1 y 2 años, afectará al 93,4% de las familias andaluzas. El ahorro estimado para las familias alcanzará los 2.645 euros por hijo en un curso escolar de once meses.

Una medida para la conciliación

Este avance hacia la gratuidad del primer ciclo de Infantil es una continuación de la iniciativa que la Junta ya aplicó el curso pasado para el tramo de 2 años. El objetivo es facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, con especial atención a las clases medias y trabajadoras y las familias más desfavorecidas. En total, se estima que 130.000 menores andaluces se beneficiarán de la gratuidad, de los cuales 13.687 corresponden a la provincia de Almería.

El curso 2026/27 contará con dos modelos de financiación. El tramo de 0 años mantendrá el sistema actual de bonificaciones según la renta, que ya cubre la gratuidad completa para el 50% del alumnado. Por otro lado, los tramos de 1 y 2 años tendrán el servicio socioeducativo completamente gratuito para todos, lo que busca beneficiar a un mayor número de familias y, en especial, al alumnado en riesgo de pobreza o exclusión social.

Escolarización por encima de la media

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión de la Junta es alcanzar este curso el 58,6%, lo que supone un incremento de 14 puntos respecto a 2018. Esta cifra representa la más alta de la serie histórica y sitúa a Andalucía por encima de la media nacional, que es del 49,2%. De este modo, la comunidad supera ampliamente las recomendaciones de la Unión Europea, que aconsejan una tasa del 33% para el alumnado de 0 a 3 años.

Nuevo modelo de servicios

El nuevo modelo para los escolares de 1 y 2 años se estructura en tres servicios. El principal, de Atención Socioeducativa, será gratuito para todas las familias en horario de 9:00 a 15:30 horas. El servicio de comedor estará bonificado en función de la renta familiar.

Para ampliar la cobertura horaria, se ofrecerá un aula matinal (de 7:30 a 9:00) y un aula de tarde (de 15:30 a 17:00), ambos con bonificaciones. Estos servicios podrán agrupar a niños de distintos cursos en grupos de un máximo de 15 alumnos para realizar actividades pedagógicas y lúdicas.

Con el fin de facilitar la máxima compatibilidad, los centros ofrecerán sus servicios de lunes a viernes durante todo el año, excepto el mes de agosto, en un horario ininterrumpido de 7:30 a 17:00 horas. La permanencia máxima será de ocho horas diarias y el curso escolar se desarrollará desde septiembre hasta julio.