Andalucía despliega su poder agroalimentario en Alimentaria con una presencia récord

Los productos agroalimentarios con calidad diferenciada de Andalucía vuelven a ser protagonistas en el Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y Food Service ‘Alimentaria’, que celebra su XXV edición en Barcelona del 23 al 26 de marzo. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha coordinado la participación de 166 entidades andaluzas bajo la marca ‘Gusto del Sur’, lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto a las 153 firmas que asistieron en 2024.

Andalucía, líder en el pabellón ‘Lands of Spain’

La Junta de Andalucía ha dispuesto para esta edición un stand que supera los 1.900 m², posicionando a la comunidad como el territorio con mayor espacio expositivo en el pabellón ‘Lands of Spain’. El objetivo del Gobierno andaluz es promocionar la calidad, el sabor y la sostenibilidad de los alimentos y bebidas de la región, reforzando al mismo tiempo la competitividad e internacionalización de sus sectores clave.

Las firmas participantes, procedentes de provincias como Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, asisten de forma individual o agrupadas en entidades como los Consejos Reguladores, diputaciones, la Asociación de Queseros Andaluces ‘Quesandaluz’ o el Clúster Agroalimentario de Andalucía ‘Landaluz’. Dentro del expositor de la Junta, 26 empresas contarán con un área específica para productos con sellos de calidad como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ‘Baena’, ‘Sierra Mágina’, ‘Sierra de Segura’, ‘Sierra de Cazorla’ y ‘Aloreña de Málaga’; y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) ‘Aceite de Jaén’, ‘Aceituna Manzanilla de Sevilla’ y ‘Aceituna Gordal de Sevilla’.

Un escaparate para la internacionalización

La edición de 2026 de ‘Alimentaria+Hostelco’ pone un fuerte acento en la internacionalización y en el canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering). El evento contará con empresas de 70 países, con Polonia como ‘País de Honor’, y una destacada presencia de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

Para potenciar las oportunidades de negocio, la organización ha invitado a 1.500 grandes compradores internacionales de 100 países y a 1.200 nacionales. Con ello, se prevé superar las 14.500 reuniones de negocio durante los cuatro días de la feria.