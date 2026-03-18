Cartagena se convierte en la capital del cooperativismo escolar con una feria única en Europa

Un total de 67 cooperativas escolares de toda la Región de Murcia se han dado cita en Cartagena para celebrar la VII Feria de Cooperativas Escolares. La ciudad portuaria acoge por primera vez este evento, que ha congregado a cerca de 2.000 niños y niñas en un ambiente festivo junto al puerto.

El presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanaza de la Región de Murcia, Juan Antonio Pedreño, ha descrito la iniciativa como "el embrión de la Región sea la capital española, no solo de la economía social, sino de todo el cooperativismo". Según Pedreño, los estudiantes viven el cooperativismo desde dentro, aprendiendo a gestionar sus proyectos. "Aquí le preguntas a los niños y saben si es el presidente, si es el tesorero, si es el vocal, cómo se funciona en una cooperativa", ha afirmado.

Un motor de empleo de calidad

Pedreño ha destacado el impacto del sector en la creación de puestos de trabajo, señalando que el cooperativismo de enseñanza aporta en torno a 5.000 empleos directos e indirectos a la región. Además, ha recordado que recientemente se han creado 1.970 empleos en cooperativas, lo que representa el 17 por 100 del empleo en la Región de Murcia. También ha subrayado el carácter único del evento: "Una feria escolar como esta no se hace en ningún otro lugar de Europa, de España, por supuesto que no, de Europa ni del mundo".

La apuesta de Cartagena por la economía social

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha puesto en valor la importancia de la economía social en el municipio. Actualmente, Cartagena cuenta con cuatro cooperativas de enseñanza que forman a más de 3.300 alumnos y generan 315 puestos de trabajo.

Arroyo también ha destacado el éxito del servicio de asesoramiento a emprendedores, puesto en marcha junto a UCOERM y UCOMUR. Esta iniciativa ha atendido a más de 300 emprendedores, y de ellos, un 26 por 100 ha consolidado su proyecto y ha generado empleo. Para la alcaldesa, es "una fórmula que está muy viva, que es de éxito, que está generando cada vez más interés entre los emprendedores cartageneros y que está teniendo muy buena aceptación en el municipio".

Ambos han agradecido el compromiso y el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Educación y la Consejería de Empresa y Economía Social, así como del Gobierno regional, para fomentar el empleo cooperativo y el desarrollo de la economía social en la Región de Murcia.