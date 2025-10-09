El Ayuntamiento de Cartagena prepara pabellones deportivos en caso de evacuación por fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado un dispositivo especial ante los avisos meteorológicos adversos para las próximas horas.

Funcionarios municipales han preparado los pabellones, colegios y locales sociales para dar respuesta a necesidades de albergue. Además, efectivos de Protección Civil, Bomberos, Policía Local, así como funcionarios de diversas áreas del Ayuntamiento de Cartagena, llevan a cabo este despliegue en el que trabajan de forma coordinada todos los servicios municipales, según han informado la alcaldesa de Cartagena .

Por otra parte, se mantienen cerrados los parques públicos con vallado perimetral, como el Parque de la Rosa, Molinete o Parque Torres. Y se han balizado árboles de gran porte por riesgo de desprendimiento de ramas.

Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que la Consejería de Educación ha suspendido las clases en los municipios afectados por el aviso rojo del viernes.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que "el personal del Ayuntamiento está listo para abrir de manera inmediata cualquier instalación que resulte necesaria". Lugares como el pabellón de Cabezo Beaza, el Pabellón Wssell de Guimbarda, los colegios San Isidro (Los Belones), Mediterráneo (La Manga) y Félix Rodríguez de la Fuente (Los Nietos) son algunos de los valorados por el Ayuntamiento en caso de necesidad.

Asimismo, técnicos municipales han coordinado, a petición de vecinos, las necesidades de zonas como Villas Caravaning.

CARRETERAS A EVITAR CON LLUVIAS TORRENCIALES

Desde Policía Local de Cartagena han comunicado varias vías a evitar en caso de lluvias torrenciales. En concreto se trata de la N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón); RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida; Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores; RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Policía Local también recuerda que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastrado por la corriente.

CONSEJOS A LA POBLACIÓN

Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas.