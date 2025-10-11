Protección Civil envía alertas a móviles de Ibiza, Formentera y parte de Mallorca por la dana; zonas de Valencia superan los 100 litros por metro cuadrado

Una calle de Alicante cortada tras las fuertes lluvias por la Dana ‘Alice’, a 10 de octubre de 2025, en Alicante (España).

Protección Civil ha enviado esta tarde a las 18.30 horas una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca por lluvias intensas esta tarde, idéntica a la enviada a las 17.20 horas en Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución".

"Evitad desplazamientos y actividad en el exterior, no os cerquéis a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitad zonas bajas y subterráneos", indica la alerta, que añade que, si entra agua, hay que subir a las plantas superiores.

La alerta a los móviles se ha activado por primera vez en parte de Mallorca y por segunda vez en el caso de Ibiza y Formentera después de que se lanzara por primera vez el pasado 30 de septiembre, entonces para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reactivado a las 17.00 horas el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20:00 horas, ante los "fenómenos observados".

Un nucleo de precipitación estático en Carcaixent (Valencia) deja 110 l/m2 en una hora

Un núcleo de precipitación estático con intensidad torrencial, focalizado la tarde de este sábado en el municipio valenciano de Carcaixent, ha dejado 70 litros por metro cuadrado en solo treinta minutos y 110 l/m2 en apenas una hora.

Según la Asociación Valenciana de meteorología (Avamet), en el lugar "sigue diluviando" con intensidad torrencial, por lo que aconseja no salir de casa si se está por la zona.

Avamet señala en redes sociales que las calles de Carcaixent se han inundado en cuestión de minutos porque se han registrado en el municipio 201 l/m2 de lluvia, 110 de los cuales han caído en una hora (entre las 16:35 y las 17:35 horas), y 70 l/m2 en solo media hora.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se están registrando chubascos de intensidad muy fuerte o torrencial en una zona muy reducida de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent, y aunque no hay tormenta, el núcleo está estático en la zona del segundo municipio.