El Real Zaragoza toca fondo en Almería (4-2), es colista de Segunda y Gabi queda al borde del cese

Kenan Kodro acortó distancias con este gol, pero, al igual que el de Soberón, fue insuficiente

El Real Zaragoza es colista de la Segunda división tras perder este sábado por 4 a 2 en Almería y su entrenador, Gabi Fernández, queda al borde de la destitución. El equipo local, que mostró su superioridad cuando lo necesitó, se hizo con un triunfo trabajado y vibrante ante un conjunto aragonés que resistió mientras pudo -toda la primera parte- y, tras encajar dos goles después del descanso, recortó distancias dos veces con tantos de Kodro y Soberón, pero fue insuficiente para frenar a un equipo andaluz que después de cada gol que recibía volvía a marcar y a poner dos tantos de distancia en el marcador.

El equipo de Gabi, que alineó a inicio a Keidi Bare y Toni Moya como novedades, logró aguantar el cero a cero hasta el descanso. Pero nada más comenzar la segunda parte el empuje y el acierto ante el gol de los almerienses, que se aúpan a posiciones de promoción de ascenso, fue clave. Los rojiblancos dominaron desde el inicio con claridad y ocasiones, aunque el tino para marcar llegó tras el descanso con los goles de Chirino, Adrián Embarba, Arnau Puigmal y Dion Lopy. Reaccionó un Real Zaragoza resiliente y que nunca se rindió, pero sin ningún éxito.

El Almería se adueñó del partido desde el inicio ante un Real Zaragoza muy replegado, que buscaba resistir sin conceder espacios. A los pocos segundos, Arribas robó en campo rival y generó la primera ocasión, aunque Melamed remató suave a las manos de Andrada.

El conjunto aragonés apenas inquietaba, aferrado a las jugadas a balón parado, pero sin generar verdadero peligro. El dominio del Almería era claro, con posesiones largas y constantes llegadas por ambas bandas.

Los andaluces encontraron en Gui Guedes un eje para organizar el juego y romper líneas, pudieron adelantarse en el minuto 10 en un tiro de Leo Baptistao ligeramente alto y, poco después, un centro de Embarba fue rematado de nuevo por Baptistao, pero Andrada reaccionó bien. El rechace le cayó al propio Embarba, que remató fuera.

El Real Zaragoza apenas cruzaba el medio campo, mientras que el Almería apretaba en busca del gol con dos oportunidades firmadas por Arribas, desbaratadas por el meta zaragocista Andrada. Por su parte, los aragoneses sólo generaron una llegada clara con Sebas Moyano, cuyo disparo se fue desviado.

El descanso sentó de maravilla al Almería, que mantuvo su dominio, pero esta vez con acierto. Chirino, imparable por la banda derecha, avisó primero con un centro y luego se sacó un golazo en el 48. Condujo desde tres cuartos, se fue de Keidi Bare, encaró a Tachi y la mandó al primer palo.

El Real Zaragoza lo sintió y, dos minutos después, otra pérdida de Keidi Bare fue aprovechada por Embarba, que corrió solo y batió a Andrada para poner el 2-0. Los de Gabi reaccionaron con intentos infructuosos de Kodro y Tachi.

La intensidad bajó tras los goles. El Real Zaragoza no lograba encontrar el arco, pero lo hizo en el 75 con un disparo de Hugo Pinilla que paró Andrés Fernández, pero se le escapó de las manos, y Kodro, atento, marcó el 2-1. Ambos equipos tuvieron ocasiones: Pau Sans tuvo una clara y Embarba estrelló un balón en el larguero tras una gran asistencia de Puigmal.

El Almería perdonó, pero en el 88 llegó el 3-1, obra de Arnau Puigmal tras pase de Arribas, lo que obligó al equipo aragonés a atacar a la desesperada. En el tiempo añadido, recortó distancias al rematar Soberón un centro de Franco Serrano, en el 91, para marcar el 3-2 y poner nervioso al Almería.

Thalys tuvo el cuarto, pero no acertó. Ya con todo roto, el balón le cayó al mediocampista senegalés Dion Lopy, que desde fuera del área conectó un disparo potente con la derecha. Pese a su estirada, Andrada no pudo evitar el 4-2 y así se cerró un partido vibrante, donde el Almería sufrió más de lo que mereció, porque su superioridad era evidente sobre un Real Zaragoza que huele a muerto.

Almería 4: Andrés Fernández; Chirino (Marcos Luna, m.59), Monte, Bonini, Álex Muñoz (Centelles, m.46); Guedes (Lopy, m.63), Baba; Embarba, Arribas, Melamed (Puigmal, m.74), Leo Baptistao (Thalys Henrique, m.63).

Real Zaragoza 2: Andrada; Francho, Insua, Tachi, Tasende (Valery, m.69), Toni Moya (Soberón, m.61), Bare, Guti; Marcos Cuenca (Pau Sans, m.61), Dani Gómez (Kodro, m.46), Moyano (Pinilla, m.78).

Goles: 1-0, M.48: Chirino. 2-0, M.50: Adrián Embarba. 2-1, M.79: Kodro. 3-1, M.83: Puigmal. 3-2, M.88: Soberón. 4-2, M.91: Lopy.

Árbitro: Luis Bestard Severa (C. Balear). Amonestó a Álex Muñoz (m.20) y Centelles (m.85), del Almería; y a Raúl Guti (m.22) y Toni Moya (m.43), del Zaragoza.

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el UD Almería Stadium ante 13.231 espectadores. Se guardó un sentido minuto de silencio en memoria de Joaquín Amérigo, periodista de Canal Sur fallecido el pasado lunes.