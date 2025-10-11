La dana Alice vuelve a descargar con fuerza sobre Ibiza y Formentera

La dana Alice sigue dejando lluvias y ha provocado algunas inundaciones en las Pitiusas y Mallorca. Protección Civil ha enviado esta tarde a las 18.30 horas una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y Llevant de Mallorca por lluvias intensas esta tarde, idéntica a la enviada a las 17.20 horas en Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución".

"Evitad desplazamientos y actividad en el exterior, no os cerquéis a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitad zonas bajas y subterráneos", indica la alerta, que añade que, si entra agua hay que subir a las plantas superiores.

carreteras cortadas

El Consell Insular de Ibiza ha cortado la carretera al aeropuerto y ha suspendido el servicio de transporte en toda la isla.

Según han informado desde el Consell en la red social 'X', la carretera al aeropuerto ha sido cortada completamente. Se ha dispuesto alternativa por la carretera de Sant Josep, han añadido desde la institución insular. No obstante, ésta se ha habilitado solo para desplazamientos estrictamente necesarios.

Coche atrapado en la carretera del aeropuerto de Ibiza

Además, se ha cortado parcialmente la carretera de Sant Antoni, por inundación. Concretamente, el tramo entre el polígono Cor de Jesús (Montecristo) e Ibiza.

También, se ha cortado el paso inferior de Puig d'En Valls por inundación.

Por todo ellos, desde el Consell Insular han pedido que solo se hagan los desplazamientos estrictamente necesarios.

alerta en los móviles

La alerta a los móviles se ha activado por primera vez en parte de Mallorca y por segunda vez en el caso de Ibiza y Formentera después de que se lanzara por primera vez el pasado 30 de septiembre, entonces para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias. torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reactivado a las 17.00 horas el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20:00 horas, ante los "fenómenos observados".

Si bien el aviso naranja se había rebajado a amarillo a las 15 horas, al aminorar el riesgo en las Pitiuses, se ha reactivado dos horas después ante las "fuertes tormentas" que han impactado al este de Mallorca y de Formentera, donde son probables precipitaciones intensas, acumulando más de 40 mm en 1 hora.

En Menorca y en el levante, norte y nordeste de Mallorca también estaba activado el aviso, que se mantiene.

En la zona de Porto Cristo (Manacor) también se han registrado fuertes precipitaciones que han provocado algunas inundaciones en la zona de Cala Mandia.

monitorización de la situación

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha acudido al Centro de Coordinación del Servicio de Emergencias 112 en Baleares para seguir la evolución de la dana.

Centro de coordinación de Emergencias

Según han informado desde la Conselleria en la red social 'X', la vicepresidenta segunda y consellera, Antònia Maria Estarellas, se ha desplazado al Centro de Coordinación del 112 para seguir de cerca la evolución de la dana Alice que ha descargado con fuerza sobre todo en Ibiza y Formentera.

Desde la Conselleria han recordado que sigue activada la alerta naranja en Ibiza, en principio hasta las 20 horas y hasta la medianoche en Mallorca y Menorca.

Por este motivo, han pedido a los ciudadanos mantener la precaución.