Más de 5 millones para patrimonio, turismo, cultura y eventos en Cartagena

El gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena destinarán más de 5,39 millones de euros para impulsar cultura, turismo, deporte y juventud, rehabilitar patrimonio como el Cine Central, apoyar festivales y eventos deportivos, potenciar el turismo sostenible y fortalecer programas juveniles, consolidando a la ciudad como eje estratégico del desarrollo económico y social en Murcia.

La consejera de Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, subrayó que este esfuerzo financiero refleja el compromiso del Ejecutivo autonómico con Cartagena, “impulsando su crecimiento económico, atrayendo visitantes, apoyando eventos deportivos y creando oportunidades para los jóvenes”.

Entre los proyectos más relevantes figura la rehabilitación del Cine Central, con una inversión de 591.851 euros, dentro de un plan global de 5,4 millones para revitalizar el patrimonio cultural.

A esta actuación se suman 269.000 euros para el mantenimiento de Bienes de Interés Cultural y 160.000 euros para la Fundación Teatro Romano, consolidando más de un millón de euros en patrimonio histórico y arqueológico.

En materia cultural, Cartagena también recibirá 720.000 euros para festivales y música en vivo, con apoyos directos a eventos como Rock Imperium y La Mar de Músicas, que sitúan a la ciudad entre las más activas del calendario musical regional.

El turismo y el deporte representan otro bloque destacado de inversiones, con casi tres millones de euros dirigidos a modernizar alojamientos, promoción internacional y el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística 2022–2025.

La celebración de la Ocean Race Europe, respaldada con 180.000 euros, y más de 323.000 euros para clubes y eventos deportivos refuerzan la proyección exterior de Cartagena como destino náutico y sede de grandes competiciones.

La alcaldesa Noelia Arroyo subrayó la importancia que la industria turística tiene para Cartagena. “Somos el municipio con la oferta más completa y diversa, con experiencias gastronómicas, náuticas, culturales, históricas, de naturaleza, artísticas, que nos hace únicos y competitivos en un mercado turístico cada vez más exigente”

En paralelo, el Plan ‘OporTÚnidades’ invertirá 160.000 euros en programas de formación, ocio inclusivo y atención psicológica para jóvenes.

Estas partidas autonómicas se suman al presupuesto municipal ya en vigor, que prevé más de 7,2 millones para Cultura, 7,5 para patrimonio arqueológico, 11 para deporte y 2,1 para juventud, consolidando una apuesta conjunta por el desarrollo económico y social de la ciudad.