Una sevillana revela su secreto para sacarse el título de Euskera y hablar vasco como un nativo: "En las erromerías"

María, una sevillana que ha logrado alcanzar el nivel C1 de Euskera, ha compartido su historia en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral, explicando cómo, desde sus raíces andaluzas, ha conseguido hablar vasco con fluidez y cumplir su sueño de vivir en Urdaibai y trabajar como profesora.

En un "story time" sincero y lleno de detalles, María relata cómo, a pesar de no conocer ni una palabra de Euskera al principio, ha logrado dominar el idioma, y todo ello gracias a una combinación de esfuerzo, pasión por la cultura vasca y una actitud positiva frente al desafío. Según sus propias palabras, su secreto para aprender Euskera no estuvo en las aulas exclusivamente, sino en su amor por la música vasca y las "erromerías", esas fiestas populares donde se celebran danzas y cantos tradicionales.

María comenzó su andadura con el Euskera de manera un tanto atípica. Su primer contacto con el idioma no fue a través de clases formales, sino a través de la música. "Cuando era más joven, salía con mis amigas a las erromerías de los pueblos y me encantaban las canciones. Aunque no entendía ni una palabra de lo que decían, me aprendía las letras. Así fue como empecé a cogerle el gusto al Euskera", cuenta María en el vídeo.

A pesar de su amor por la cultura vasca, María sabía que para cumplir su sueño de vivir en Urdaibai y trabajar como profesora en el País Vasco, necesitaría un nivel avanzado de Euskera. "Para trabajar en colegios allí, necesitas el C1 de Euskera", explica María. Así que, tras finalizar sus estudios de magisterio en Sevilla, decidió mudarse a Urdaibai y comenzar desde cero en el idioma.

El reto de aprender Euskera

Empezó a estudiar Euskera en un euskaltegi (escuela de idiomas) local, comenzando con el nivel A1. María recuerda que, al principio, las clases fueron muy divertidas, ya que se enfocaban en vocabulario y frases básicas. "Fue un año de mucho vocabulario, pero me lo pasé genial. Los profesores me dieron una base muy buena que más tarde me sirvió para continuar avanzando", señala.

A lo largo de los años, María fue avanzando en los niveles del idioma, enfrentándose a desafíos y superando obstáculos. Después de completar el A2, comenzó con el B1, y tras mudarse a Bilbao, se apuntó a la escuela de idiomas para continuar con el B2. "El B2 fue un salto importante, me costó más, pero me ayudó mucho que estuviera rodeada de gente que hablaba Euskera todo el tiempo. Además, escuchaba música en Euskera y seguía cuentas en redes sociales en el idioma para mejorar por mi cuenta", comenta.

El verdadero desafío llegó cuando María decidió enfrentarse al nivel C1, el cual, según ella, fue el mayor reto de todos. "El C1 fue lo que más miedo me dio. Además, el Euskera que yo conocía era el estándar, el 'euskara batua', y cuando llegué a Bilbao, me di cuenta de que la gente hablaba con un Euskera muy diferente, el de la zona", explica.

Alamy Stock Photo Señales de dirección bilingües en español y euskera en Bilbao, España

A pesar de las dificultades, María se mantuvo firme. "Me apunté a la escuela de idiomas de Bilbao y, aunque el año fue complicado porque estaba trabajando en un colegio y estudiando otras cosas, decidí tomarlo muy en serio", relata. En junio de 2024, después de mucho esfuerzo, logró obtener el título C1. "Cuando vi la nota, lloré. Nunca había llorado por un examen, pero este significaba mucho para mí", confiesa emocionada.

La importancia del apoyo

María también reconoce que no lo hubiera logrado sin el apoyo de sus seres queridos. "Mis profesores, mis amigos, mi familia, e incluso mi novio, que es vasco, me animaron todo el tiempo. Ellos me ayudaron muchísimo a no rendirme", dice.

Uno de los aspectos más difíciles para María fue el examen oral, especialmente el "ahozko", la parte del examen que evalúa la capacidad para hablar. "Tuve pesadillas con el examen oral, pero al final, lo conseguí", explica. Sin embargo, asegura que lo que mejor se le da es escribir, ya que le permite tomarse su tiempo para pensar y corregir.