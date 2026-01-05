La magia de los Reyes Magos llega a Bilbao: la cabalgata contará con 10 carrozas y cinco grupos de animación

¡Ya están aquí! Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, desfilarán en Bilbao esta tarde acompañados de una comitiva de diez carrozas y cinco animaciones de calle con diversos personajes de la mitología, los videojuegos y las películas. Como novedad, estarán encabezados por la diosa Atenea y un carruaje con un Pegasus de 6 metros de altura.

El desfile comenzará a las 18.00 horas a la altura de María Díaz de Haro con el acompañamiento del caballo mitológico Pegasus y la diosa Atenea, "la diosa griega de la sabiduría". Además, el conjunto de carrozas albergará personajes de animaciones como Transformers, Toy Story, Bluey y Bingo o del videojuego Mario Bros, además de los Elfos Mágicos que acompañan a los reyes.

"Es uno de los momentos más esperados por todas y todos, una visita que nos recuerda que los deseos se convierten en realidad gracias a la magia de la Navidad", destaca la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun.

Como en años anteriores, dos antiguos camiones de bomberos abrirán paso al desfile de carrozas, acompañados de la Policía Municipal.

TRES TONELADAS DE CARAMELOS

La comitiva estará conformada con diez bailarinas caracterizadas de muñecos de nieve; Traski y Truski, que interpretarán temas navideños con una banda en directo en la carroza musical; Bumbeblee y Optimus Prime, de Transformers, acompañados de una 'elektrotxaranga'; Buzz Lightyear y Woody, de Toy Story; los Elfos Mágicos de los Magos de Oriente; Mario y Luigi, hermanos fontaneros de Mario Bros., con la Princesa Peach; y Pegasus, al frente de la cuádriga de la diosa Atenea, que tendrá una altura de 6 metros.

Durante el recorrido, se repartirán tres toneladas de caramelos sin gluten mediante turbinas. Además, para mejorar la visibilidad del desfile a personas con movilidad reducida, se instalará una zona de 40 metros lineales frente al palacio de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía, 25).

Finalmente, el desfile llegará al Ayuntamiento, donde el alcalde, Juan Mari Aburto, junto a la concejala Urtasun recibirán a los Reyes Magos para que realicen un saludo a la ciudadanía desde el balcón. Ello tendrá lugar, según la previsión de la organización, a las 19.45 horas.

recepción

Del mismo modo, los niños y niñas que consiguieron su invitación podrán ver personalmente a los Reyes Magos, en horario de 10.00 a 14.00 horas, para conocerles y entregarles sus últimas cartas.

El acto tendrá lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao y contará con servicio de intérprete de signos, acceso a personas con movilidad reducida y acompañamiento. Además, hasta las 11.00 horas no habrá música en el exterior para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista, ha detallado el consistorio.