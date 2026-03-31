La Hermandad de El Cerro del Águila no olvida a Sandra Peña: levantá de la Virgen de los Dolores en su honor ante el llanto de sus padres

Escuha aquí cómo ha sido la levantá de la Virgen de los Dolores en honor a Sandra Peña

La Semana Santa de Sevilla ha vivido uno de sus momentos más conmovedores este Martes Santo en el barrio de El Cerro del Águila. Durante la salida procesional de la Virgen de los Dolores, la hermandad ha querido rendir un sentido homenaje a Sandra Peña, la joven de 14 años y hermana de la cofradía fallecida recientemente. El emotivo acto, retransmitido en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla', ha unido el fervor del barrio con el recuerdo y la petición de justicia para Sandra.

Europa Press El Presidente de la Junta de Andalucía ha sido el encargado de hacer la primera levantá del Señor de la Humildad

Una 'levantá' al cielo por Sandra

El instante de mayor emoción ha tenido lugar justo antes de que el paso de palio cruzara el dintel de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. El capataz, con la voz quebrada, dedicó la primera 'levantá' a la joven: "Esta levantada la vamos a dar por Sandra Peña (...) se la vamos a acercar lo máximo al cielo". Con este gesto, la hermandad ha querido mostrar su apoyo a la familia y lanzar un mensaje contra el acoso escolar.

Va por ella, y que esto no ocurra más, hay que evitar estas cosas"

Los padres de Sandra, José Manuel Peña y Zara Villar, se encontraban presentes junto al paso, arropados por su hermandad. El colaborador de COPE, Manu Coto, presente en el lugar, ha descrito la escena como de "mucho genio", siendo "muy complicado expresar este momento". Este homenaje se suma a los recibidos por la familia desde otras cofradías como San José Obrero, en una clara reivindicación contra el acoso escolar.

Un barrio volcado con su Virgen

La salida de la Hermandad de El Cerro es conocida por sus particularidades, y este año no ha sido diferente. Tras la 'levantá' y ya en la calle, el paso de palio ha sido recibido por los acordes del himno de Andalucía, una seña de identidad única de esta cofradía que lo utiliza en lugar de la marcha real en su salida. Los aplausos y la emoción se han desatado entre los miles de vecinos congregados.

La devoción del barrio se ha hecho palpable a cada metro que avanzaba la Virgen. Tal y como ha narrado Manu Coto, la estampa era sobrecogedora: "Mientras la gente llora y aplaude a partes iguales". El paso, luce un exorno floral blanco que realzaba la mirada de la dolorosa.

Mientras la gente llora y aplaude a partes iguales"

A su paso, hasta cuatro petaladas han caído desde los balcones, uno de los cuales mostraba una pancarta con el lema "Dolores Coronada". El sonido de las bambalinas, los 'olés' de los costaleros y las marchas de la banda de música Las Nieves de Olivares han completado una estampa que refleja el sentir de todo un barrio en su día más esperado.