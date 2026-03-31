La Hermandad de la Estación: más de medio siglo de devoción en el Martes Santo de Badajoz

La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, conocida en Badajoz como la ‘Cofradía de los Ferroviarios’, se ha consolidado como una de las protagonistas del Martes Santo. Fundada el 1 de diciembre de 1971 en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, esta cofradía tiene una fuerte vinculación con el barrio de San Fernando, situado en la margen derecha del río Guadiana.

04 Angustia Semana Santa en Badajoz Escuchar

Más de 50 años de historia

El origen de su popular apodo se debe a su primer Hermano Mayor, D. Félix Jesús Méndez Valverde, que era Jefe de la Estación de Ferrocarril. La cofradía nació en un barrio cuya única conexión con el Casco Antiguo era el histórico Puente de Palmas, y su primera procesión tuvo lugar en 1973, afianzándose rápidamente en la Semana Santa pacense.

Inicialmente, la hermandad salía en procesión sin importar las condiciones climáticas, pero en 2003 se modificaron los estatutos para proteger su patrimonio. Ese mismo año se incorporó como cotitular a María Santísima de la Misericordia, una talla que databa de la década de 1940.

HERMANOS 250Hermana Mayor: Isabel Moreno

Un patrimonio en constante evolución

El Santísimo Cristo de la Angustia, donado en 1971, era originalmente una talla de escayola que fue pasada a madera en 1998 debido a su deterioro. En 2012 fue restaurado de nuevo para recuperar su policromía original, devolviéndole toda la expresividad de su rostro, que refleja el momento agónico de la expiración.

La imagen primitiva de la Virgen se conserva en la capilla-museo de la hermandad, pero en 2016 fue sustituida por una nueva talla de David Valenciano Larios. Desde 2017, ambas imágenes procesionan juntas en un único paso, representando el sobrecogedor Misterio del Calvario.

JLL El Calvario en Cuatro Caminos

El patrimonio de la cofradía incluye piezas de gran valor, como el Estandarte Sacramental, que data de finales del siglo XIX. También destaca el Estandarte de la Hermandad, bordado en oro y perlas, y el Libro de Reglas, con cantoneras de plata labrada a mano.

Momentos únicos del Martes Santo

Cada Martes Santo está marcado por actos de gran solemnidad, como la subida del Santísimo Cristo de la Angustia a su paso a las 18:00 horas. La salida por la calle Canarias es recibida por los vecinos con saetas y aclamaciones.

JLL La imagen de la Angustia se proyecta en un edificio de San Fernando

El momento más esperado de su recorrido, el más extenso de la Semana Santa de Badajoz, es el paso por el Puente de Palmas. Durante este tramo, el alumbrado público se apaga por completo, ofreciendo una de las escenas más espectaculares de la noche, con el misterio avanzando a oscuras desde la ribera del Guadiana.

Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia Recorrido 19:00 Salida. C/ Canarias

19:15 Av. Carolina Coronado

20:00 Puente de Palmas

20:30 Puerta de Palmas

21:05 Plaza Reyes Católicos

21:15 General Prim

21:30 Avda. Juan Carlos I

21:45 Obispo San Juan de Ribera

22:00 Pza. España (Carr. Oficial)

22:20 C/ Vicente Barrantes

22:45 C/ Francisco Pizarro

22:50 Ermita de la Soledad

23:10 C/ Santa Ana

23:30 C/ Santa Lucía

23:45 Puente de Palmas

00:25 Av. Carolina Coronado

01:00 C/ Canarias. Entrada

Otro punto de especial recogimiento es la llegada a la plaza de la Soledad, donde la hermandad realiza una oración ante la Ermita de la Soledad. Además, la cofradía ha restablecido el Sermón de las Siete Palabras y organiza una emotiva ofrenda floral de claveles rojos.

JLL En alta densidad de negro

Más allá de la Semana Santa, la hermandad mantiene una intensa actividad social. Organiza un Belén viviente, garbanzadas y paellas solidarias en beneficio de Cáritas, y la fiesta de las naciones para celebrar la diversidad. También destaca su visita a la Residencia de Mayores Virgen de la Soledad, cuyos residentes colaboran en la decoración del paso.