Las carracas de Pontedeume: el sonido ancestral que sustituye a las campanas en Semana Santa

El característico sonido de las carracas de Pontedeume vuelve a resonar en la torre de la iglesia de Santiago. Estos instrumentos de percusión históricos, únicos de gran tamaño que se conservan en Galicia, sustituyen a las campanas durante la Semana Santa, un periodo de luto en el mundo cristiano. Su sonido, un contundente 'trac, trac, trac', llama a los fieles a los actos litúrgicos desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Pasión.

Una tradición que se remonta al siglo XVIII

Instaladas en 1765 durante la etapa del arzobispo Rajoy, las carracas son un pilar de la Semana Santa eumesa. La tradición se mantiene viva gracias a los ‘carraqueiros’, jóvenes de la villa que, generación tras generación, se encargan de accionarlas, un legado que los eumeses se esfuerzan por conservar.

La reciente puesta a punto de las carracas

El pasado verano, las carracas fueron sometidas a una importante restauración para solucionar el principal problema que sufrían: un desequilibrio que “generaba una descompensación” y provocaba roturas. Los trabajos consistieron en corregir dicho desequilibrio y en renovar las maderas y los metales dañados.

Gracias a la intervención, ahora “funcionan perfectamente” y una sola persona puede accionarlas sin esfuerzo. La técnica de turismo, Silvia SanMartín, celebra que ahora es posible “poderlas mover fácilmente, que es como tiene que ser”, a diferencia de antes, cuando se necesitaban varias personas por la dureza del mecanismo.

Pontedeume Turismo Iglesia de Santiago en Pontedeume

Un patrimonio único y reclamo turístico

El valor de las carracas reside en su singularidad, un hecho que las convierte en un gran atractivo turístico. “Quedan muy poquitas, hay unas en Santiago y las nuestras, así que no es un elemento habitual”, destaca SanMartín. Esta rareza las consolida como un elemento patrimonial que, en sus palabras, “tenemos que conservar y poner en valor”.

Para su difusión, el Concello de Pontedeume organiza visitas a la iglesia de Santiago, “una pequeña catedral de Santiago, fuera de Santiago”. La oferta turística del municipio incluye también el casco histórico medieval, el Torreón o rutas de senderismo como el Roteiro das Cerdeiras, que muestra el patrimonio natural más allá de las Fragas do Eume. Más información en el Oficina de Turismo de la localidad.