El Hospital de Dénia recupera su voluntariado de lactancia para apoyar a las nuevas madres

El Hospital de Dénia retomará en breve el voluntariado de lactancia materna que se vio interrumpido por la pandemia de la COVID-19. La iniciativa, impulsada por el Grup Nodrissa, fue aprobada por la conselleria el pasado 9 de marzo y solo está pendiente de una reunión en el hospital para ajustar los últimos detalles. Así lo han confirmado Inma Mud, asesora de lactancia, y Laura Pacheco, presidenta de la asociación.

En breve ya estamos ahí para poder ayudar y aportar a las mamás aquello que necesiten" Laura Pacheco Presidenta de Grup Nodrissa

Un apoyo de madre a madre

El voluntariado consistirá en que asesoras de lactancia, como madres con formación y experiencia, acudirán a la planta de maternidad para ofrecer su ayuda. Tras recibir el permiso de las pacientes, entrarán en las habitaciones para preguntarles "si tienen algún problema, alguna duda, si quieren consultarnos alguna preocupación que tienen", explica Pacheco. Este acompañamiento se vuelve clave dado que las estancias hospitalarias son cada vez más cortas, con apenas 24 horas para partos y dos días para cesáreas.

La labor de las voluntarias no busca sustituir el trabajo del personal sanitario. "No se trata de suplantar a las enfermeras, se trata simplemente de la visión de una madre que, por su experiencia personal y por su formación, es experta en lactancia materna, y que vamos a entenderla muchas veces mucho mejor", matiza Laura Pacheco. El objetivo es complementar la atención sanitaria con un apoyo cercano y empático.

Recuperar la "tribu" para criar

Esta iniciativa responde a la necesidad de crear una red de apoyo para las madres, una tribu de crianza que la vida moderna ha debilitado. "Criar en tribu era lo que se hacía cuando, por lo menos mi abuela existía", comenta Pacheco, quien señala que antes "veías a las vecinas amamantar a sus hijos". Hoy, en cambio, el aislamiento en los hogares dificulta que las madres compartan sus experiencias y resuelvan sus inquietudes.

Para combatir esta soledad, el Grup Nodrissa mantiene sus talleres de lactancia, que se celebran todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas en el centro de salud de Dénia. Este espacio permite a las madres "que se reúnan, que se cuenten sus dudas, sus problemas, sus alegrías" y conectar con otras mujeres que atraviesan el mismo proceso vital. La asistencia a estos talleres, según Inma Mud, se está recuperando tras el descenso provocado por la pandemia.

Laura Pacheco subraya la importancia de que las mujeres embarazadas acudan a estos talleres, ya que el aprendizaje visual es fundamental. "Las mujeres que vienen embarazadas, cuando tienen a su bebé y han venido al taller, cuentan que cuando cogen a su bebé tienen como flashes en mente de las imágenes que han visto allí, de cómo la mamá cogía al bebé, de cómo se sacaba el pecho", afirma. Esta preparación, asegura, resulta de gran ayuda en los primeros momentos.

El legado de un concurso histórico

El anuncio del regreso del voluntariado coincide con la 30ª y última edición del concurso de fotografía de lactancia materna del Grup Nodrissa. Lejos de ser un final, Pacheco lo describe como el momento de "cerrar el círculo". La labor de visibilización continuará con exposiciones y la posible edición de un libro recopilatorio si consiguen la financiación necesaria.

Precisamente, el concurso ha sido un reflejo de la evolución de la percepción social de la lactancia. "Al principio nos extrañaba mucho en los primeros años ver fotografías hechas en público", recuerda Pacheco. Con el tiempo, las imágenes han mostrado cómo la lactancia "ha tomado la calle". También se ha normalizado la lactancia en tándem o la lactancia prolongada, con niños de 3, 4 o 5 años, algo que antes "tampoco era muy habitual", añade Inma Mud.

A pesar de los avances, persisten importantes desafíos. Para Laura Pacheco, uno de los principales retos es la incorporación al trabajo. La dificultad para conciliar, la falta de espacios adecuados para la extracción de leche en los empleos o la imposibilidad de que alguien acerque el bebé a la madre para su toma son obstáculos que demuestran, según la presidenta del Grup Nodrissa, que "el trabajo no está terminado ni mucho menos, hay que luchar mucho todavía".