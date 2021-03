"Estábamos más con mis abuelos que con mi madre que estaba empastillada para poder vivir"

Verónica Miguel tenía 7 años cuando ETA asesinó a su padre en Pamplona. Francisco Miguel, natural de un pueblecito de Sevilla, estaba destinado en la comisaría de la Policía Nacional de la capital Navarra cuando en la noche del 30 de mayo de 1985 se recibió una llamada alertando de un incidente en la calle Javier. Un toxicómano estaba maltratando a su madre en el portal número 14 de esa calle. Dos patrullas de la policía se presentaron allí a los pocos minutos. Cuando Francisco se acercó al portal, en el que en ese momento había un niño de 14 años llamando al telefonillo, ETA hizo estallar una bomba que mató en el acto al niño, Alfredo Aguirre, e hirió gravemente a Francisco que moriría poco después en el Hospital de Navarra. Francisco estaba casado y tenía dos niñas pequeñas.

“Los recuerdos que tengo de aquello, los tengo porque mi madre me fue contando poco a poco lo que ocurrió” cuenta Verónica que asegura sin embargo tener muy buenos recuerdos de vivencias con su padre.”Lo único que no recuerdo de él es su voz, por eso escucho siempre que puedo una cinta de casete cantando conmigo”.

Vídeo

Tras el asesinato de Francisco, la familia se trasladó a Sevilla.” Fue durísimo. Pasábamos más tiempo con mis abuelos que con mi madre que vivía empastillada para superar aquello” recuerda Verónica.

Verónica encontró apoyo en sus abuelos y también en sus amigos y reconoce que la primera vez que volvió a Pamplona para participar en un homenaje a su padre, lo hizo con miedo “no sabía con lo que me iba a encontrar y mi madre nos había contado cosas terribles de como se vivía allí cuando éramos pequeñas”.

La hija de Francisco Miguel no sabe muy bien si los homenajes ayudan o no a superar el asesinato.” A mi lo que me hubiera gustado de pequeña es que un día sonara el timbre de la puerta y fuera mi padre”