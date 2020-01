La Vitoria de Kobe Bryant

El deporte mundial, no sólo el baloncesto, está de luto, incrédulo, paralizado y triste. Nos ha dejado abruptmente, un competidor feroz y un enorme jugador de baloncesto (quizá entre los tres mejores de la historia) pero sobre todo un buen compañero. Es algo que saben bien 4 jugadores que compartieron vestuario con el mito de Los Ángeles y que también pasaron por Baskonia. Marcelinho Huertas, José Manuel calderón, Sasha Vujacic y Lamar Odom. Hay un quinto jugador que también militó en ambos equipos, el base Tony Smith, pero abandonó la franquicia argelina la temporada anterior a la que llegó Kobe directamente desde High School con 17 años.

Con quién más momentos deportivos importantes compartió Bryant quizá fuera con Lamar Odom. Anillos, victorias y un juego que permanece en la retina de los aficionados del equipo púrpura y oro. El jugador de Queens, que fue baskonista sólo durante 21 días, ha sido el más emotivo por el fallecimiento de su compañero: "La única pérdida que puedo comparar con esta es cuando perdí a mi hijo. Cuando estuve en coma, si dios venía y me decía que me llevaba a mi y dejaba a Kobe, hubiera aceptado. En honor a mi hermano me estoy levantando 4 a.m. para ir a entrenar. Te amo hermano".

Otro baskonista que jugó al lado de Bryant fue Marcelinho Huertas. El base carioca sufrió mucho en el cambio de Europa al baloncestos USA. "No tengo palabras para lo que ha pasado. Tu legado vivirá para siempre Mamba. Ha sido un honor haber jugado contra tí y a tu lado." Pedro Martínez, también ex de Baskonia, hablaba con Huertas a través de las redes sociales: "Ánimo Marce. Me hablaste de él una vez con mucho cariño después de compartir equipo. Esto es muy duro".

Mientras Sasha Vujacic aún no se ha pronunciado por el fallecimiento de Kobe, José Manuel Calderón, presente con los Toronto Raptor en el partido en el que Bryant anotó 81 puntos (segunda mejor marca en la historia de la NBA) y más tarde compañero de vestuario del jugador de Filadelfia se mostró muy impresionado por la noticia: “¡No puedo creerlo, no quiero creerlo! ¡Esto es irreal! ¡Lloré cuando vi las noticias! Gracias por todo lo que hiciste por el baloncesto y por lo que eras como persona.¡Te voy a echar de menos! Uno de los días más tristes... esto duele mucho". Calderón escribía esto en sus redes sociales. Con él hablamos en Cope Vitoria tras el anuncio de su retirada. El de Villanueva de la Serena recordaba aquel partido en el que Bryant se convirtió en una máquina de anotar puntos: "Lo que recuerdo es un partido extraño .Íbamos ganando y kobe anotaba pero nos manteníamos por delante. Sin embargo Kobe cada vez estaba más enchufado. Llegó un momento que no se podía hacer nada. Sólo podíamos hacerle falta para enviarlo a la línea de tiros libres. Al final del tercer cuarto ya llevaba 40, pero como estábamos arriba no nos preocupaba. Después de pasar el medio centenar de puntos, la gente comenzó a levantarse .Kobe tiraba nada más pasar la media cancha y seguía metiendo. Hasta 81. Fue una buena experiencia a pesar de estar en el bando equivocado".