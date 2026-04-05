Las últimas procesiones de la Semana Santa 2026

Con las procesiones del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección se ha puesto el punto final a una Semana Santa que probablemente sea la más brillante de la historia cofrade de Granada. Por supuesto que, llegado el momento del balance, como haremos en los próximos días en COPE, habrá que estudiar algunos aspectos a mejorar, como los horarios e itinerarios del Martes Santo. El aumento de participación en los cortejos, en torno al 15 %, es uno de los datos significativos que habrá que ir analizando en los próximos días.

el ensutiasmo popular en la alhambra

Las procesiones de estos dos últimos días apenas han tenido incidentes reseñables, como en los anteriores. El entusiasmo popular ha sido la nota predominante de estos días, con muchísimas personas en torno al paso de la procesión de la Alhambra y en la matinal del Domingo de Resurrección, donde se concentraron los tres motivos de la jornada. Cada año es mayor la participación del público en este día.

dulce nombre y los jóvenes

Donde el entusiasmo adquiere cotas emocionantes es bajo las andas del Dulce Nombre de Jesús, que mandaba el pregonero de la juventud de este año, Fernando Calero. Numerosos grupos jóvenes de otras hermandades participaron en el cortejo en el que se recuperaron los antiguos hábitos de los facundillos, con la cara descubierta. La imagen volvió a presidir de misa de las 12,30 en la Catedral que celebró el Excmo. y Rvdo.. Sr. D. José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada.

el gran cortejo del resucitado de regina

El Resucitado de Regina mostró un cortejo que es de los que porcentualmente más han crecido este año, como muestra del trabajo de los hermanos de esta corporación, y resultaron muy atractivos los nuevos ropajes de las figuras secundarias de su paso de misterio. La cofradía tiene un futuro extraordinario.

alvaro abril anuncia en cope un nuevo proyecto para el el resucitado de zaidín-vergeles

En el Resucitado de Zaidín-Vergeles llamó la atención el gran número de mantillas y el trabajo de la Agrupación Musical de la hermandad, encargada de abrir calle, que están llamados a convertirse en una gran banda cofrade, para lo que ya están dando unos primeros pasos cuyos frutos pudieron escucharse en esta jornada. Durante la transmisión de esta procesión en COPE, Álvaro Abril anunció que ya trabaja en un manto bordado para Santa María del Triunfo.

El Domingo de Resurrección ha sido una jornada alegre, emotiva, de gran participación popular. Se ha puesto así el cierre a las procesiones de este año celebradas de una manera brillante y muestra del trabajo y el esfuerzo de las cofradías granadinas.