Aramón cierra la mejor temporada de su historia y duplica el impacto económico en el territorio en los últimos 15 años

El Grupo Aramón ha cerrado la temporada de invierno 2025-2026 con un balance muy positivo, tras alcanzar los 128 días de actividad y superar los 1.248.000 usuarios. Estos datos auguran la mayor facturación de la historia del grupo, gracias a un modelo que ha permitido duplicar el impacto económico en el territorio en los últimos 15 años, hasta situarse en los 400 millones de euros.

Esta temporada confirma la madurez de un modelo de negocio diversificado, capaz de atraer a públicos muy diferentes al ofrecer una propuesta integral. En ella conviven deporte, ocio, gastronomía, música y eventos, posicionando las estaciones como destinos de referencia durante todo el invierno.

Una temporada marcada por la nieve

La temporada arrancó de forma escalonada: Formigal el 29 de noviembre, Panticosa el 5 de diciembre, Cerler y Valdelinares el 6 de diciembre y, finalmente, Javalambre el 26 de diciembre. Durante las primeras semanas, los sistemas de innivación desempeñaron un papel clave para garantizar la actividad, gracias a la mayor inversión en innivación de la historia del Grupo, con más de 40 millones de euros destinados a modernizar y ampliar sus sistemas con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Plan Pirineos y los fondos FITE.

A partir de enero, las nevadas tomaron el protagonismo, con más de 45 jornadas de nieve registradas y espesores acumulados de hasta 5 metros. En este contexto, el trabajo de los equipos de montaña ha sido fundamental, con la activación de los planes de intervención para el desencadenamiento de aludes (PIDAS), que han supuesto más de 1.600 detonaciones para gestionar los episodios de nevadas intensas y garantizar la seguridad.

Sostenibilidad, eficiencia e innovación

El desarrollo del sistema de innivación se ha basado en criterios de eficiencia hídrica y energética para optimizar los recursos. La modernización de las instalaciones, junto a la implementación de sistemas IoT, ha permitido reducir el consumo energético en un 31% y, por tanto, las emisiones de CO₂, utilizando además energía 100% renovable. A ello se suman medidas como el autoconsumo solar, el uso de biocombustibles y acciones de economía circular.

Deporte, música y eventos: un modelo experiencial consolidado

Otro de los pilares de la temporada ha sido el calendario de eventos, con cerca de 300 celebrados, que consolidan a las estaciones como un referente. En el ámbito deportivo, se han programado casi medio centenar de eventos que se traducen en unos 100 días de competición, destacando pruebas FIS internacionales, Campeonatos de España, eventos inclusivos y competiciones infantiles.

Aramón I Love Marchica. Fiesta de fin de temporada

La música y el entretenimiento han vuelto a ser un elemento diferencial con Marchica Experience, que cuenta con 10 escenarios repartidos en las estaciones. Esta propuesta, que ha acogido cerca de 200 eventos musicales, trasciende el concepto tradicional de après-ski para convertirse en una experiencia completa de destino, reforzada por hitos como la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año de Telecinco y Cuatro desde Formigal-Panticosa.

El Grupo Aramón ha reforzado su apuesta por la captación de nuevos públicos a través del programa “Tu extraescolar favorita”, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Esta iniciativa ha contado con la participación de más de 300 centros educativos, consolidándose como una palanca de crecimiento clave que ha generado más de 35.000 días de esquí junto a otras promociones.

Aramón Water Slide en Formigal

El Grupo Aramón se consolida como un motor fundamental para el desarrollo de los valles, con un impacto estimado de 400 millones de euros y la generación de más de 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El grupo, participado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, reinvierte todos los beneficios en la mejora de las estaciones, mientras que la Agencia Viajes Aramón ha superado en un 14% los resultados de la temporada pasada.

Para Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón, el balance es claro: "Los resultados de esta temporada demuestran que el modelo de Aramón es sólido y está preparado para el futuro. Apostar por la diversificación, por el territorio y por una experiencia de destino completa nos permite ser más resilientes y seguir generando valor económico y social en los valles".

Los resultados de esta temporada demuestran que el modelo de Aramón es sólido y está preparado para el futuro" Antonio Gericó, presidente ejecutivo de Aramón

El grupo cierra así una temporada que refuerza la consistencia de su modelo y avanza en la planificación de las próximas, con el foco puesto en la desestacionalización y la actividad estival. El objetivo es consolidar las estaciones como destinos activos durante todo el año, una visión a largo plazo que tiene su reflejo en la evolución de estaciones como Javalambre, que esta temporada ha celebrado su 30 aniversario.