Compra un piso por 460.000 euros en Barcelona y la reforma de 36.000 se convierte en una pesadilla: "Me explota la cabeza"

La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, pero una reforma mal ejecutada puede transformarla en un auténtico calvario. Esto es lo que le ha ocurrido a un propietario en el centro de Barcelona, cuya experiencia ha sido analizada por la empresa de inspección técnica Hausum. Tras adquirir un piso de menos de 150 metros cuadrados por 460.000 euros, lo que comenzó como una reforma con un presupuesto inicial de 36.000 euros ha terminado convirtiéndose en un problema mayúsculo, con un coste duplicado y una larga lista de desperfectos.

Un presupuesto que se duplica

Al comprar la vivienda, al propietario le aseguraron que el coste aproximado de la reforma integral sería de unos 36.000 euros. Sin embargo, a medida que avanzaban los trabajos, el presupuesto no dejó de aumentar. En el momento en que los técnicos de Hausum han llegado para inspeccionar la obra, coincidiendo con los últimos retoques, el propietario ya había desembolsado 80.000 euros, más del doble de lo previsto inicialmente. Un incremento desorbitado que, además, no se ha visto reflejado en la calidad de los acabados.

Este caso muestra algo que vemos cada vez más: reformas que empiezan con un presupuesto bajo, se disparan durante la obra y aun así acaban teniendo problemas importantes de ejecución"

La inspección técnica ha sacado a la luz una ejecución deficiente que obligará al dueño a seguir invirtiendo dinero para subsanar los errores. Desde la empresa señalan que esta situación es más común de lo que parece: "Este caso muestra algo que vemos cada vez más: reformas que empiezan con un presupuesto bajo, se disparan durante la obra y aun así acaban teniendo problemas importantes de ejecución", advierten los expertos. La promesa de un trabajo asequible se convierte así en una trampa económica y emocional.

Humedades y acabados deficientes

Nada más comenzar la visita, los inspectores han empezado a encontrar fallos graves. El informe técnico detalla la presencia de humedades visibles en varias paredes, un problema que compromete no solo la estética, sino también la salubridad de la vivienda. Además, se han detectado filtraciones en los sifones de los baños, lo que evidencia una instalación de fontanería deficiente que podría causar daños mayores a largo plazo. A esto se suman "numerosos malos acabados en diferentes estancias", según consta en el recorrido.

@Hausum

El piso y el edificio están protegidos por patrimonio, y durante la reforma se han dañado elementos originales"

La lista de desperfectos refleja una falta de cuidado y profesionalidad por parte de la empresa encargada de la reforma. La supervisión de estos detalles es fundamental, ya que los problemas ocultos, como las fugas de agua, pueden generar costes de reparación muy superiores si no se abordan a tiempo. La inspección ha sido clave para que el propietario tenga un listado completo de las deficiencias antes de dar por finalizada la obra.

Daños a un patrimonio protegido

Por si fuera poco, el problema más delicado es que tanto el piso como el edificio están protegidos por patrimonio, lo que exige un cuidado especial en cualquier intervención. Durante la reforma, se han dañado elementos originales de gran valor, como los suelos de azulejo tradicionales y las carpinterías antiguas. Estos daños no solo suponen una pérdida irreparable, sino que también podrían acarrear sanciones administrativas si no se restituyen adecuadamente, un coste extra que tendrá que asumir el propietario.

Alamy Stock Photo Cartel 'Se vende'

La actuación sobre elementos protegidos requiere de conocimientos técnicos y de un respeto por la normativa que, en este caso, se han obviado por completo. La situación evidencia la importancia de contratar a profesionales cualificados y de realizar un seguimiento exhaustivo de la obra, especialmente en inmuebles con valor histórico. Al final, la falta de previsión y el intento de ahorrar en el presupuesto inicial han provocado un resultado desastroso y un gasto mucho mayor del esperado.