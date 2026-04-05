real oviedo 1-0 Sevilla fc
Almada celebra los tres puntos ante el Sevilla y ya mira a Balaídos: "Por muchas cuentas que hagamos, lo importante es ganar y tenemos que empezar a hacerlo de visitante"
El técnico del Real Oviedo analiza la victoria en el Tartiere, las jugadas polémicas, el papel de los centrales, el cambio de Viñas y la gestión de los minutos con superioridad numérica
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura10:56 min escucha
"Ayer en la noche de Pascua, 21.300 personas se bautizaron en Francia. Algo está ocurriendo en las iglesias de Escandinavia, de Islandia, incluso en España. Como si la gente volviese a preguntarse sobre el sentido de las cosas"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h