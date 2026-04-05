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real oviedo 1-0 Sevilla fc

Almada celebra los tres puntos ante el Sevilla y ya mira a Balaídos: "Por muchas cuentas que hagamos, lo importante es ganar y tenemos que empezar a hacerlo de visitante"

El técnico del Real Oviedo analiza la victoria en el Tartiere, las jugadas polémicas, el papel de los centrales, el cambio de Viñas y la gestión de los minutos con superioridad numérica

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, sobre el césped del Tartiere
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Rueda de prensa de Guillermo Almada post vs. Sevilla

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

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