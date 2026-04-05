La Guardia Civil de Montaña realiza once rescates en el Pirineo Aragonés durante la Semana Santa

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Huesca han completado un total de once intervenciones de auxilio entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. Todos los avisos se han gestionado a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón y la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca, movilizando a un amplio dispositivo de especialistas y medios aéreos.

Primeros auxilios en Jueves y Viernes Santo

La primera alerta se recibió el jueves, cuando un ciclista de 48 años sufrió una caída en la pista forestal Once Cruces, en Agüero, aunque finalmente pudo acudir a un centro médico por sus propios medios. El viernes, la jornada comenzó con el rescate de un senderista de 77 años con una contusión en el hombro en la zona del Ibón de Piedrafita (Biescas).

Ese mismo día, los especialistas del GREIM de Boltaña evacuaron en helicóptero a dos senderistas en la Peña Montañesa, después de que uno de ellos sufriera lesiones en las manos. La tarde del viernes se cerró con el auxilio a un escalador de 30 años en el sector Bikini de Rodellar, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado y tuvo que ser trasladado al hospital de Barbastro.

Un sábado con seis intervenciones

El sábado día 4 se convirtió en la jornada de mayor actividad, acumulando seis rescates en apenas unas horas. La intervención más grave fue la de un escalador de 42 años en el Corredor del Pico del Águila (Aisa), que sufrió una doble fractura de tibia por un desprendimiento de rocas y fue evacuado al hospital San Jorge de Huesca.

El entorno de Las Peñas de Riglos fue escenario de dos rescates casi simultáneos. Los equipos de emergencia atendieron a un senderista de 60 años con un esguince de tobillo en el sendero Camino del Cielo y, poco después, a una escaladora neerlandesa de 35 años con un tobillo fracturado en la vía Mosquitos. Ambos fueron llevados al hospital San Jorge.

La tarde continuó con el rescate de un montañero de 25 años que se había quedado enriscado en el Collado Lecherín (Aisa) y el de un senderista de 56 años que no podía continuar por agotamiento en la Borda Carpeta, en la Canal de Berdún. El día finalizó con el auxilio a un joven de 19 años que sufrió hipotermia leve tras caer a un ibón por la rotura de una placa de hielo en el P.N. Posets-Maladeta.

Un esquiador herido cierra el operativo

Finalmente, la mañana del domingo se produjo la última intervención. Un esquiador de 51 años sufrió una luxación de cadera tras una caída mientras esquiaba fuera de las pistas de la estación de Candanchú. Fue rescatado por el GREIM de Jaca con apoyo aéreo y trasladado al hospital San Jorge de Huesca.