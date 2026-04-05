Curro Torres saca pecho del trabajo de su equipo: "El marcador me parece corto"

El entrenador del Real Murcia, Curro Torres, ha definido el partido como una "lucha táctica continua durante los 90 minutos". El técnico ha destacado la "primera parte muy completa" de su equipo, asegurando que merecieron un resultado más amplio: "Quizás incluso en el marcador nos pudiéramos haber ido con algún gol más".

Trabajo y esfuerzo con una recompensa corta

Torres ha elogiado el compromiso de sus jugadores, afirmando que el resultado final no refleja del todo lo visto en el campo. "El marcador es corto, pero nos toca sufrir cada partido y merece la pena", ha comentado. Además, ha querido reconocer el trabajo de todo el grupo: "Tengo que felicitar al equipo porque ha hecho un trabajo muy muy grande".

El marcador me parece corto" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

La afición y el próximo reto: el Nàstic

El técnico ha agradecido el apoyo de la grada, considerándolo fundamental. "Gracias a la gente que nos ha apoyado desde el principio", ha declarado, y ha añadido: "Cuando hay unión entre afición y equipo se nota dentro del terreno de juego". Con la vista ya puesta en el futuro, Torres ha sido claro: "Afrontamos el sábado contra el Tarragona, que tenemos un partido complicadísimo".