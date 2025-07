Verifica RTVE, la trinchera pública contra los bulos que inundan las redes

Verifica RTVE nació oficialmente en diciembre de 2020, aunque ya venía gestándose desde años antes con experiencias piloto durante campañas electorales. La pandemia del coronavirus aceleró su creación como equipo estable dentro de los servicios informativos de RTVE. “El virus se expandía a la misma velocidad que los bulos”, recordó Estefanía de Antonio durante su intervención en COPE Euskadi.

El aluvión de desinformación en torno a la COVID-19 obligó a conformar un equipo multidisciplinar —periodistas y documentalistas— para desmentir desde falsos remedios caseros hasta teorías conspirativas.

Así trabajan los verificadores

El proceso de verificación comienza con una monitorización diaria de redes sociales para detectar contenidos sospechosos con alto grado de viralidad. “No desmentimos cualquier cosa que circule. Si no tiene impacto o no genera conversación, preferimos no amplificarlo”, explicó De Antonio en el espacio de COPE Euskadi.

Estefanía de Antonio es la responsable de verificación de RTVE

El equipo da prioridad a bulos relacionados con la salud, el consumo, colectivos vulnerables o conflictos internacionales. Además, colabora con programas de televisión y radio para garantizar que ningún vídeo viral se emita sin verificación previa. “Puede haber vídeos valiosos grabados por ciudadanos, pero siempre debe haber detrás un trabajo periodístico de comprobación”, subrayó.

Los verificadores son fundamentales para combatir la desinformación

Fraudes financieros y ‘deepfakes’, en aumento

Uno de los mayores desafíos actuales son las ciberestafas que imitan medios de comunicación y manipulan imágenes de presentadores conocidos —usando inteligencia artificial— para promocionar inversiones falsas. “Vemos cómo modifican voces e imágenes para que parezca que un presentador recomienda invertir en criptomonedas. Es gravísimo”, denunció.

De Antonio también criticó la pasividad de algunas plataformas digitales ante la proliferación de este tipo de contenido, en especial en X (antes Twitter), Instagram o TikTok.

La inteligencia artificial: amenaza y aliada

La IA es un arma de doble filo: por un lado, permite crear vídeos falsos cada vez más sofisticados, pero también facilita el desarrollo de herramientas para detectarlos, como VIVERA, un sistema creado junto a universidades. “Si se usa bien, la inteligencia artificial puede ayudarnos. Pero como simples consumidores, nos pueden colar muchos vídeos falsos como si fueran reales”, advirtió.

Desinformación en tiempos de guerra

Uno de los momentos más complicados para el equipo de Verifica RTVE fue el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando la avalancha de vídeos manipulados y propaganda dificultó enormemente la labor de verificación. “Había contenidos imposibles de comprobar. Se usaron herramientas muy avanzadas para difundir propaganda”, explicó De Antonio.

Formar para resistir los bulos

Además del trabajo diario de verificación, Verifica RTVE también imparte talleres de alfabetización mediática en institutos, universidades y centros educativos, con el fin de formar a las nuevas generaciones en la detección de noticias falsas. “La credibilidad de RTVE es nuestra marca. Como servicio público, tenemos la responsabilidad de dar respuesta a la desinformación”, concluyó.