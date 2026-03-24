La Diócesis de Coria-Cáceres se alía con empresarios para optimizar sus recursos y potenciar el mecenazgo

La Diócesis de Coria-Cáceres ha organizado un encuentro técnico pionero con asesores fiscales y empresarios en la Cámara de Comercio de Cáceres, para mejorar la gestión de sus recursos y dar a conocer los beneficios fiscales de las donaciones. El obispo, Jesús Pulido, ha destacado la importancia de la transparencia y la profesionalidad, reconociendo que "tenemos mucho, mucho que aprender de ellos", en referencia al sector empresarial.

El sostenimiento de la Diócesis

La Iglesia ha explicado que sus principales fuentes de financiación son las aportaciones directas de los fieles y la asignación tributaria a través de la casilla de la X en la declaración de la renta. El vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, describe esta última como "el único referéndum fiscal al que se somete una institución cada año".

Uno de los objetivos del encuentro ha sido divulgar la Ley de Mecenazgo, una normativa a menudo desconocida. Según ha recordado el obispo, las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro como la Iglesia permiten una desgravación fiscal de hasta el 80%, un incentivo clave para fomentar la colaboración del sector privado.

Una misión social y patrimonial

Más allá de su misión evangelizadora, la Diócesis destina gran parte de sus esfuerzos a una labor socio-caritativa, educativa y cultural. El obispo ha subrayado la centralidad de este compromiso al afirmar que "si no se hace esta caridad, es como si no se celebrase la eucaristía".

Si no se hace esta caridad, es como si no se celebrase la eucaristía" Jesús Pulido Obispo Coria-Cáceres

La conservación del patrimonio es otra de sus grandes responsabilidades, con 160 parroquias a su cargo, muchas de ellas con edificios históricos. La inversión en este ámbito alcanzó los 2,8 millones de euros el pasado año, una cifra que contrasta con las ayudas públicas, como los 125.000 euros de la Diputación para obras menores, que resultan insuficientes para cubrir los elevados costes de mantenimiento.

Una colaboración "fructífera"

El secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias Durán, ha calificado la jornada como un hito, destacando que es la primera vez en 18 años que un obispo visita sus instalaciones. Ambas instituciones, aunque sin ánimo de lucro, han encontrado puntos en común para colaborar en beneficio del tejido económico y social de la provincia, dando así continuidad a un convenio ya existente.