"Nos tendremos que enfrentar a fenómenos que no estarán en nuestras manos, pero depende de nosotros que los daños sean los mínimos posibles"

El Gobierno Vasco sigue poniendo a prueba el sistema ES-Alert de avisos a la población en casos de gran emergencia o catástrofe. Esta herramienta envía mensajes a los teléfonos acompañados de la emisión de un pitido. La última población donde se ha probado este sistema ha sido Balmaseda, en donde se ha lanzado un mensaje tranquilizador, disponible en español euskera e inglés, en el que se explicaba que la incidencia era tan solo una prueba de este sistema y no de un incidente real.

El viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, es rotundo: "Muchas veces nos tendremos que enfrentar a fenómenos que no estarán en nuestras manos, pero lo que si depende de todos nosotros es que los daños causados, tanto materiales como personales, sean los mínimos posibles. Por eso es necesario tener un sistema de emergencias que está en permanente evolución y mejora con el objetivo de optimizar la respuesta más adecuada a cada situación, fortaleciendo, al mismo tiempo, la necesaria coordinación con el resto de las instituciones".

El objetivo de pruebas como las de Balmaseda es el de conocer de primera mano el grado de efectividad de este sistema de avisos, con fin de mejorar su difusión en el caso de que se tratara de una verdadera situación de gran emergencia.

Tras escuchar un pitido, las personas cuyos dispositivos se encontraban ubicados en la zona seleccionada recibieron el siguiente mensaje:

112 SOS DEIAK EUSKADIK EGINDAKO ALERTA MASIBOEN AKTIBAZIO-PROBA

Larrialdi-hondamendi egoeren aurrean herritarrei telefono mugikorretara bidaliko zaien alerta-sistemaren proba-mezu bat da. Eskerrik asko

Mezua irakurri ondoren, sakatu Onartu pantailatik ezabatzeko.

PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS MASIVAS DESDE 112 SOS DEIAK EUSKADI

Este es un mensaje de prueba del sistema de alertas a teléfonos móviles ante situaciones de gran emergencia. Gracias.

Una vez leído el mensaje pulse Aceptar para eliminarlo de la pantalla.

TEST OF ACTIVATION OF MASS ALERTS FROM 112 SOS DEIAK EUSKADI

This is a test message from the alert system for mobile phones in case of a major emergency. Thank you.

sistema europeo

El sistema europeo de alertas se apoya en la red de telefonía móvil para enviar notificaciones de emergencia a los dispositivos que se encuentren dentro de una zona de cobertura específica. Dicho sistema funciona sobre cualquier cobertura, de modo que, aunque la red esté colapsada, como suele ocurrir en una situación de emergencia, sus mensajes tienen prioridad y pueden recibirse incluso aunque la persona usuaria no esté abonada a la red del operador que le presta cobertura en ese momento.

Si bien a nivel interno, los técnicos de emergencias realizan de forma regular este tipo de ejercicios a fin de comprobar la eficacia de este sistema de alerta, la de Balmaseda ha sido la segunda prueba con afección real a una determinada zona geográfica que lleva a cabo el Gobierno Vasco después de la realizada de forma exitosa el 10 de noviembre de 2022 con afección a los barrios bilbaínos de Txurdinaga y Andramaria de Begoña (e inmediaciones).

A este respecto, cabe destacar que Euskadi ya dispone desde 2020 de su propio sistema “112 Inverso” de avisos a la población, integrado en la app 112 SOS Deiak, a través del cual se pueden recibir avisos concretos de situaciones de riesgo según el lugar dónde se encuentren las personas afectadas, por lo que el sistema Es-Alert, auspiciado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, complementa las herramientas de autoprotección ya implantadas en Euskadi.